vhs-Exkursion ins Zementwerk Schelklingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Angebot der Volkshochschule Laichingen-Blaubeuren-Schelklingen für eine Besichtigung des Zementwerks in Schelklingen traf auf großes Interesse. Zu 15 zugelassenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern standen noch einmal so viele Interessenten auf der Warteliste. Nach der Erläuterung der Zementherstellung im Modellraum ging es zur Werksbesichtigung. Der „Höhepunkt“ dabei war der im Jahr 2019 erbaute 145 m hohe Wärmetauscherofen, von dessen Dach die Teilnehmer einen fantastischen Blick über Schelklingen, das Ahrtal und die Albhochfläche hatten. Der neue Ofen ist in der Lage, täglich 5000 Tonnen Kalkmehl zu Zementklinker zu brennen. Exkursionsleiter Uli Rößler bedankte sich für die Führung mit einem kleinen Präsent bei Dominik Azadi von der HeidelbergCement AG, der sich aufgeschlossen dafür zeigte, aufgrund des großen Interesses eine nochmalige Betriebsbesichtigung zu ermöglichen.