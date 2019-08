VfB gastiert beim SV Feldstetten

Wer sich für Juniorenfußball der Extraklasse interessiert, ist am Mittwoch (16.30 Uhr) auf dem Sportgelände des SV Feldstetten herzlich willkommen. Dort trifft die U15 des VFB Stuttgart im Zuge eines Trainingslagers auf die U15 des FC Augsburg.

Bereits in der vergangenen Woche war die U14 des VfB Stuttgart auf der Schwäbischen Alb vertreten und absolvierte ein dreitägiges Trainingslager, dessen fußballerische Elemente auf der Sportanlage in der Feldstetter Delau absolviert wurden. Möglich gemacht hatte dies Organisator Heiko Lepadusch in Verbindung mit dem SV Feldstetten und dem Hotel Wiesenhof in Sontheim. Seit drei Jahren gastieren verschiedene Juniorenmannschaften des VfB nun auf der Alb und werden von Rudi Merkle, dem Inhaber des Hotel Wiesenhofs, verpflegt. „Es ist wirklich eine tolle Sache, so eine Chance hat man nicht noch einmal. Und die Resonanz war bei der U14 von Seiten des VfB Stuttgarts wirklich sehr gut“, sagt Lepadusch, der sich von Dienstag bis Donnerstag nun auf die U15 des VFB freut, die ihrerseits drei Tage lang insgesamt vier Trainingseinheiten und ein Testspiel in Feldstetten absolviert. Am Mittwoch um 16.30 Uhr trifft sie nun auf die gleichaltrige Jugendmannschaft vom FC Augsburg. „Das sind zwei Spitzenteams. Wir hoffen natürlich auf zahlreiche Zuschauer“, fügt Lepadusch hinzu.