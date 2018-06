Verzicht hinterlässt Geschmäckle

Es ist verständlich, wenn sich ein Lokalpolitiker nach vielen Jahren zermürbender Arbeit im Laichinger Gemeinderat zurückziehen möchte. Trotzdem sorgen Sigrun Seiboth-Mack und Franz Heim mit ihrer Entscheidung für Gerede im Ort - und zwar zurecht. Stein des Anstoßes ist vor allem der Zeitpunkt.

Vor nicht einmal neun Monaten hatten die beiden Stadträte für die Igel-Liste noch um die Wählerstimmen in Laichingen gebuhlt. Der eine oder andere Wähler, der damals sein Kreuzle für die beiden erfahrenen Stadträte machte, fühlt sich nun betrogen. Schließlich hat er nicht für Curt Tröger und Alvera Schmid gestimmt, die jetzt mühelos in den Gemeinderat einziehen können.

Den Rückzug bezeichnet auch so mancher Stadtrat hinter vorgehaltener Hand als taktisches Kalkül: So könnten problemlos neue Gesichter am Ratstisch Platz nehmen, ohne dass die Fraktion das Risiko von Stimmenverlusten eingehen müsste.

Der Zeitpunkt für den Rückzug aus dem Gemeinderat ist mehr als ungünstig, denn es bleibt ein Geschmäckle. Und leider trübt dieser fahle Beigeschmack auch die Leistungen von Sigrun Seiboth-Mack und Franz Heim im Gemeinderat. Schade.