Verrückte Idee? Seilbahn für die Laichinger Alb

Mobilität, Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung: Auf diesen vier Feldern will der Verband „Region Schwäbische Alb“, dem zwölf Kommunen angehören, in Sachen Digitalisierung Gas geben. Im kommenden Jahr soll die dazu nötige Digitalisierungsstrategie verabschiedet werden.

„Neuland“ ist für die zwölf Kommunen zwischen Dornstadt, Westerheim, Wiesensteig und Bad Ditzenbach das Internet sicher nicht. Doch bisher operiert jeder mehr oder weniger für sich. Das soll sich ändern. Im Frühjahr war der Verband RSA als einer der Preisträger des Projektes „Digitale Zukunftskommune@bw“ mit einer schönen Fördersumme von 45 000 Euro bedacht worden. Was damit geschehen soll, beziehungsweise schon geschehen ist, wurde den Vertretern der zwölf Verbandskommunen nun präsentiert.

Vertreter der GT-service GmbH (Tochter des Gemeindetages) fassten bei der Verbandsversammlung in Laichingen zusammen, was bisher erreicht wurde. Einstimmig wurde dieser Zwischenstand von der Versammlung gebilligt. Er ist das Ergebnis unter anderem einer großen Zukunftskonferenz, die Ende September in Merklingen stattfand.

Im Kern wollen die zwölf Kommunen auf vier Feldern, in denen die Digitalisierung große Auswirkungen hat oder noch haben wird, zusammenarbeiten und eigene Projekte umsetzen. Diese sind die Mobilität, die Wirtschaft, Infrastruktur und die Verwaltung. Oberste Prämisse soll es sein, den Menschen, die in den zwölf Kommunen leben, das Leben zu erleichtern.

Beispiele gefällig? Die Vertreter von GT-service nannten ein paar. So sei es bei der Mobilität denkbar, nicht nur auf Car-Sharing-Angebote (wie es eines schon in Berghülen gibt) zu setzen, sondern auch auf Parkraum-Management. Dabei wird Autofahrern, womöglich bald auch Passagieren in selbstfahrenden Gefährten, mitgeteilt, wo Parkplätze frei sind (sollte sich das Auto dann nicht selbstständig seinen nächsten Mitfahrer suchen). Das spart Zeit, Ressourcen und Nerven. Im Bereich Wirtschaft seien auch auf der Laichinger Alb Co-Working-Spaces denkbar. Das sind Büros, die von jedermann angemietet werden können, auch für kurze Zeit. Arbeit kann so flexibler gestaltet werden. Auf den Weg gemacht hat sich in dem Bereich Wirtschaft die Laichinger Alb ja schon mit ihrem Projekt „Lokaler Online-Marktplatz“.

Im Bereich Infrastruktur seien Sharing-Plattformen denkbar (Tauschbörsen) oder „Smart Metering“; Letzteres bedeutet intelligente – „smarte“ – Erfassung und Steuerung des Energieverbrauchs. „Smarter“ wollen die Kommunen auch mit den Bürgern kommunizieren, denkbar sei eine gemeinsame Internetplattform aller zwölf Verbandskommunen.

Seilbahn statt Straßen?

Viel Zuspruch erfuhren die Ideen aus dem Gremium. 2019 sollen diese in eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie gegossen werden. Herbert Bühler (Nellingen) aber riet, immer auch einen Schritt weiter zu denken; bisher liege in Deutschland auf vielen Feldern nämlich zurück, so beim Breitbandausbau oder flächendeckendem Mobilfunk. Als Idee, wie zwei Schritte in die Zukunft gemacht werden könnten, nannte er eine elektrisch angetriebene Seilbahn, die zwischen Laichingen und dem Bahnhof Merklingen betrieben werden könnte. Er glaube nicht, dass in 50 Jahren noch einzelne Autos zwischen Gemeinden fahren, sondern sich neue Mobilitätskonzepte durchgesetzt haben werden. Auch wenn diese heute noch abgehoben klängen.