Vermisster im Wald tot aufgefunden

Der vermisste Jens Söllner aus Laichingen ist am Dienstagabend bei Westerheim tot aufgefunden worden. Die Polizei hat keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Die Polizei meldete den 47-Jährigen seit Sonntag als vermisst, nachdem seine Frau am Sonntagmorgen eine Vermisstenanzeige bei der Polizei gestellt hatte. Bekannte und Polizei befürchteten, dass dem Mann etwas zugestoßen sein könnte oder er sich gar in einer hilflosen Lage befindet. Bekannt war dass der Laichinger öfters ausgedehnte Spaziergänge machte, weshalb sie sich zunächst keine Sorgen gemacht hatte. Auch mit Hilfe der Medien war nach Jens Söllner gesucht worden.