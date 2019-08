Am Ortseingang von Feldstetten hat sich von Laichingen her kommend am Montagnachmittag gegen 14.15 Uhr ein Unfall ereignet. Es gab Verletzte.

Zwei Kombis stießen auf Höhe des Blitzers zusammen. Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Polizei sowie ein Notarzt und das DRK sind aktuell noch vor Ort.

Rund um die Unfallstelle kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Der Verkehr der B28 wird abwechselnd an der Unfallstelle vorbei geleitet.