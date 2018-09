Verkehrschaos? Gewerbepark nahe A8 „nicht unkontrolliert zu pflastern“

Es sei transparent und nachvollziehbar, wie sich am Ende die drei möglichen Standorte für einen interkommunalen Industrie- und Gewerbepark in einem langwierigen Prozess herausgebildet haben, erklärte Bürgermeister Klaus Kaufmann. Es gebe ausreichend Gründe, die für den gewählten Standort zwischen A8 und Landesstraße sprechen, meinte Kaufmann und betonte, dass der neue Zweckverband eine enge Abstimmung mit den Gemeinderäten der Mitgliedsgemeinden wünsche. Die Stellungnahmen und Anregungen der einzelnen Kommunen würden gesammelt.

Ausführlich ging der Laichinger Bürgermeister auf die von den Stadträten eingebrachten Anregungen und Bedenken ein und machte deutlich, dass die Verbandssatzung des Zweckverbands Region Schwäbische Alb (RSA) klar regle, wie das 50 Hektar große neue Gewerbegebiet auszusehen habe und wie die Investitionskosten zu verteilen sind. „Ich bin überzeugt, dass alle zwölf Kommunen an dem Gemeinschaftsprojekt zu einer guten Lösung kommen.“

Mehr entdecken: Rat billigt Gewerbepark an A8 mit Bauchschmerzen

Das Verfahren unterliege keinem Zeitdruck, sagte Kaufmann: „Wir wollen kein Hoppla-Hopp-Verfahren.“ Er erläuterte, dass das Gelände frühestens in drei Jahren erschlossen werde – und dann in Etappen. Zunächst würden wohl zwischen 20 und 30 Hektar umgewidmet, je nach der finanziellen und wirtschaftlichen Situation der Gemeinden und mit Blick auf die gesamtwirtschaftliche Lage, bei der eine Rezession nie auszuschließen sei. Eine Konkurrenz zur lokalen Gewerbeansiedlungen dürfe nicht aufkommen, das regle die Verbandssatzung mit gewissen Restriktionen, so Kaufmann. In kommunalen Gewerbegebieten seien dann Ansiedlungen nur noch bis maximal einem Hektar zugelassen.

4000 neue Arbeitsplätze?

An die gesteckte Zahl von 4000 Arbeitsplätzen in dem neuen Gewerbepark (wir berichteten) wolle er festhalten. Das sei sein gestecktes Ziel. Ein zu großes Verkehrsaufkommen in Laichingen und anderen Gemeinden befürchtet der Laichinger Bürgermeister nicht, da der Verkehr vor allem auf den Bundesfern-, Bundes- und Landesstraßen fließen werde. Selbstverständlich müsse aber mit mehr Individualverkehr gerechnet werden.

Mehr entdecken: 4000 neue Arbeitsplätze sollen auf Laichinger Alb entstehen

Ein Siedlungsdruck auf den ländlichen Raum werde auch ohne den neuen Gewerbepark an der A8 einsetzen, da die Ballungsräume am Ende ihrer baulichen Entwicklung angenommen seien, gab Kaufmann zu bedenken. Neue Wohnbaugebiete werden notwendig gemäß dem Motto „Menschen wollen wohnen, Menschen wollen arbeiten.“ Die Befürchtung, dass Laichingen zu einem Ballungszentrum werde und seinen ländlichen Charakter verliere, befürchte er nicht. Er verwies dabei auf die Stadt Ehingen, die trotz ihrer Größe eine Stadt in ländlichem Raum geblieben sei. Eine Gefahr, dass die Infrastruktur in Laichingen und anderen Gemeinden vor einen Kollaps stehe, sehe er nicht. Mit der eigenen Leistungsfähigkeit könne diese gesteuert werden.

Wie schnell das künftige Gewerbegebiet bebaut werde, liege in der Hand des Zweckverbands und könne gesteuert werden. „Ja wir sind eine Wachstumsregion. In welchem Umfang wir das sein werden, das können wir selbst beantworten“, unterstrich der Laichinger Rathauschef mit dem Zusatz: „Wir wollen den Gewerbepark nicht unkontrolliert zu pflastern.“ Ansiedlungen müssen für die Region verträglich sein. Hinsichtlich der Grundstücksflächen seien noch keine Gespräche geführt worden. Wo und wie genau die Ausgleichsflächen geschaffen werden, das sei noch offen.

Ähnlich antwortete Städteplaner Clemens Künster, denn ein solides und nachhaltiges Wachstum in dem Gewerbepark könne der Zweckverband steuern. Das gewählte Areal könne jederzeit noch verschoben werden, etwa mehr in Richtung A8, antwortete er auf eine Frage aus dem Laichinger Gemeinderat. Bei der Findung von Ausgleichsflächen müssten alle Gemeinden des Zweckverbands beitragen, ein Blick werde dabei vor allem auf den Albtrauf geworfen. Die Belange der nahe gelegenen Aussiedlerhöfe würden selbstverständlich berücksichtigt, so Künster. Ein Siedlungsdruck werde ohnehin nicht ausbleiben. „Wenn wir das Vorhaben jetzt ins Stocken bringen, müssen wir in zehn Jahren wieder von neuem mit der Standortsuche beginnen“, gab er abschließend zu bedenken.