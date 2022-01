Verkehrsbehinderungen in Laichingen

In Laichingen kommt es seit 11 Uhr zu Verkehrsbehinderungen und Stau am Kreisverkehr bei der Tankstelle Mangold in der Geislinger Straße sowie der Wilhelm-Maybach-Straße. Grund dafür ist, dass die Nachfrage beim Impf-Drive-In bei der Tankstelle und dem Getränkemarkt Mangold sehr groß ist. Das überraschte auch Sebastian Freisler, den Geschäftsführer.

Auch die Polizei erhielt einen Anruf, dass es im Bereich des Kreisverkehrs aktuell Rückstau gibt. Seitens der Polizei heißt es, dass Sebastian Freisler darum gebeten wurde, eine etwas andere Beschilderung zu machen. Autofahrer, die sich impfen lassen wollen, sollen nun über die Gottlieb-Daimler-Straße zu dem Impf-Drive-In fahren. Die Impfaktion dauert noch bis um 18 Uhr und deshalb ist damit zu rechnen, dass bis dahin auch immer wieder Rückstau am Kreisverkehr entsteht.