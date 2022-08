Vereinsmeeting Bürgerverein Innenstadtentwicklung Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das letzte Vereinsmeeting vor der Sommerpause hatte einige für die Stadtentwicklung Laichingens wichtige Punkte auf der Agenda, wie zum Beispiel die schon im Juni erfolgte Aufnahme in das Landessanierungsprogramm.

Nachdem dazu von der Kommune bislang nichts veröffentlicht wurde, und sich der BIL als einer der lokalen Akteure in das nachfolgende Prozedere einbringen möchte, ergab eine Kontaktaufnahme zu Wüstenrot, dass nach einem entsprechenden Gemeinderatsbeschluss nach der Sommerpause die sogenannten „Vorbereitenden Untersuchungen“ zum Sanierungsgebiet eingeleitet werden und dazu eine Bürgerinformationsveranstaltung und wieder ein Online-Beteiligungsverfahren vorgesehen sind. Der Verein wird sich hier gerne engagiert einbringen, ebenso wie zur Zeit in der „Lenkungsgruppe Innenstadt“ um den Innenstadtberater Josef Röll von der IHK Ulm, der mit verschiedenen Untersuchungsmaßnahmen den Ist-und einen möglichen besseren Soll-Zustand der Innenstadt im Hinblick auf Handel, Gewerbe, öffentlichen Raum erheben will.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt war der Stand des Erinnerungskulturdenkmals für den abgerissenen Bahnhof durch den lokalen Bildhauer Rüdiger Schwenk. Nachdem im Zuge des Abrisses im Mai noch in allerletzter Minute Schienen, Schwellen und ein Schachtdeckel mit Jahreszahlen gerettet werden konnten, wurde dem BIL nun vor kurzem von engagierten jungen Laichingern noch ein alter Weichenstein und weitere interessante Schienenreste zur Verfügung gestellt. Nun ist es wichtig, dass das Denkmal passend in die Baupläne des Bahnhofsareals eingearbeitet werden kann.

Für ein weiteres Erinnerungskulturdenkmal in Laichingen stünden dem Verein noch Balken aus dem 15. Jahrhundert zur Verfügung, die zunächst aber noch dendrologisch untersucht werden müssen.

Diskutiert wurde auch erneut das Thema „Ratstube“ bzw Rauscher-Ratstube-Areal, nachdem der Besitzer dem BIL im Mai die Verpachtung angeboten hatte, was der Verein als gemeinnützige Institution als gegenstandslos zurückweisen musste. Was hätte ein möglicher baldiger Abriss in diesem Areal zur Folge? In diesem Zusammenhang bittet der Verein potentielle Vermieter darum, sich bei der betagten Mieterin zu melden, die ab dem 1. Januar 2023 dringend eine neue Wohnung in Laichingen sucht.