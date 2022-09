Vereine laden zur Schleppjagd ein

Jagdherr Gregor Nietgen, der Reit- und Fahrverein Laichingen und der Schleppjagdverein von Bayern laden für Sonntag, 2. Oktober, zur alljährliche Schleppjagd in Laichingen ein. Erwartet werden zahlreiche Reiter und Pferde, um bei hoffentlich schönem Herbstwetter, die Jagd hinter der Hundemeute des Schleppjagdvereins von Bayern genießen zu können, heißt es in einer Mitteilung.

Abritt ist um 13 Uhr an der Reitanlage hinter der Tiefenhöhle, die Jadgstrecke ist circa 18 Kilometer lang mit jagdgerechten Hindernissen. Die Begleitung in Autos ist in einer angeführten Fahrzeugkolonne möglich. Der Stopp (Zwischenstopp) ist südlich vom Campingplatz Heidehof, die genaue Streckenführung wird kurzfristig (mit Rücksicht auf die Landwirtschaft) festgelegt.