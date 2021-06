Verdachtsfälle bestätigen sich nicht als Delta-Variante

Im Alb-Donau-Kreis und im Stadtkreis Ulm gibt es derzeit keine Corona-positiv getesteten Personen, die sich wegen der Delta-Variante (B 1.617.2) in Quarantäne befinden. Darüber informierte das Landratsamt am Dienstagmittag. Die acht dringenden Verdachtsfälle auf Infektion mit der Delta-Variante seien mittlerweile alle wieder entisoliert worden. Bei vier der acht Personen wurde die Delta-Variante zwischenzeitlich durch eine Vollgenomsequenzierung bestätigt.

Da die Wahrscheinlichkeit, dass bei Verdachtsfällen tatsächlich die Delta-Variante vorliegt, mit deutlich über 90 Prozent sehr hoch ist, behandele das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau-Kreis Verdachtsfälle auf Infektion mit der Delta-Variante in der Begleitung, Beratung und der Quarantäne für enge Kontaktpersonen grundsätzlich wie durch eine Vollgenomsequenzierung bestätigte Delta-Fälle. Dies geschieht auf Empfehlung des Landesgesundheitsamtes.

Bei einem dringenden Verdachtsfall ist in nahezu allen Fällen davon auszugehen, dass die Delta-Variante schlussendlich über eine sogenannte Vollgenomsequenzierung bestätigt wird, berichtet das Landratsamt. Allerdings sei es aus labortechnischen Gründen nicht immer möglich, im Anschluss eine solche Sequenzierung durchzuführen. Zudem kann es mehrere Wochen dauern, bis das Ergebnis vorliegt. Daraufhin hat das Gesundheitsamt sein Verfahren angepasst und wird, auf Empfehlung des Landesgesundheitsamts, künftig dringende Delta-Verdachtsfälle statistisch wie Delta-Fälle listen.

Der Fachdienst Gesundheit hatte alle dringenden Verdachtsfälle engmaschig begleitet, um die Ausbreitung der Delta-Variante einzudämmen – und wird im Falle weiterer derartiger Fälle auch künftig so verfahren. So betreuen und beraten die Mitarbeiter des Gesundheitsamts alle dringenden Delta-Verdachtsfälle intensiv und erbitten im Verlauf weitere Tests der positiv getesteten Personen und ihrer engen Kontaktpersonen. Im Fokus stehen dabei eine mögliche Reiseanamnese sowie eine umfangreiche Kontaktpersonennachverfolgung. Auch Geimpfte und Genesene müssen bei der Delta-Variante laut der Corona-Verordnung als enge Kontaktperson 14 Tage in Quarantäne.