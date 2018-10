Verbotene Rodung: Das sagt der Bürgermeister über den Bauhof-Frevel

Die eigenmächtig vorgenommene Rodung eines Hanges unterhalb des Laichinger Waldstadions durch den Laichinger Bauhof war auch Thema im Laichinger Gemeinderat.

Günter Schmid von der Igel-Fraktion brachte den Vorfall, der in der „Schwäbischen Zeitung“ dargestellt worden war, zur Sprache. Er sagte, seine Fraktion, die sich vor allem auch dem Umweltschutz verschrieben hat, sei „entsetzt“ darüber, mit welcher „Kühnheit“ der Bauhof vorgegangen sei. Dieser hatte Hecken und Sträucher durch ein Gerät entfernen lassen, um dessen Fähigkeiten vorzustellen. Problematisch: Die Aktion, die im September ausgeführt wurde, hätte erst im Oktober stattfinden dürfen.

Darüber hinaus zweifelt der BUND, der die Maßnahme dem Landratsamt gemeldet hatte, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit der Rodung an. Bauamtschef Günter Hascher bestätigte am Montag den in der SZ beschriebenen Vorgang. Über getroffene Maßnahmen, damit ein solches Vorgehen nicht mehr vorkomme, wollte er allerdings in der öffentlichen Sitzung nicht sprechen. Bürgermeister Klaus Kaufmann gab aber an, dass diesbezüglich, wie von den Igel gefordert, „Schritte eingeleitet“ worden seien.

