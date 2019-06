Veranstalter verspricht: Freiwild-Festival soll leiser werden

Neben Freiwild und Unantastbar (beide schon 2018 dabei) treten in diesem Jahr unter anderem die Rammstein-Coverband Stahlzeit auf, die Band Draufgänger, Doro, der Laichinger Schlagersänger Mike van Hyke und JBO. Außerdem soll es ein umfangreiches Rahmenprogramm geben mit einer Lasershow, einer Feuer- und Flexshow und einem Dosentierwettbewerb. Laichinger und Bewohner der angrenzenden Gemeinden erhalten an den Vorverkaufsstellen (Café Max und Jasmin, Getränke Oase Fuchs in Merklingen und Berghülen) preisreduzierte Tickets.