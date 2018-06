Völlig losgelöst und schwerelos auf Sitzkissen

Dass gemeinsames Musizieren verbindet, konnten die zahlreichen Besucher am Donnerstagabend im Cube des Laichinger Gymnasiums bei einem Sitzkissen-Konzert erleben. Eltern, Großeltern, Geschwister, Verwandte und Bekannte lauschten dem Programm, das die Schüler der Klasse 7 a, b und c, die Schulband, das Orchester und der Schulchor sowie die Musical-AG boten.

Mit dem ersten Lied „Singing all together“, gesungen im Kanon der Klassen 7, wurde das Publikum auf das gemeinsame Singen eingestimmt. Rebecca Jahn, die sich als neue Musiklehrerin vorstellte, führte durchs Programm. Sie gab bekannt, dass ein Geburtstagskind unter den Zuhörern weile. Und so bekam die Oma eines Schülers zu ihrem 80. ein besonderes Geschenk: Alle stimmten ihr zu Ehren ein Ständchen an. Die Köpfe der Zuhörer wanderten dann von links nach rechts, von oben nach unten. So gab die Schulband, im linken Teil platziert, mit instrumentalen Stücken wie der James Bond-Titelmelodie ihr Bestes, rechts überzeugte das Orchester unter Einfluss einer tollen Akustik im Cube durch klassische Stücke, aus dem oberen Stockwerk ertönte ein Trompetenduett und in der Mitte des Geschehens sangen die Klassen etwas ruhigere Lieder („The sound of silence“), aber auch flotte Songs, so „Waiting for love“ vom verstorbenen DJ Avicii. Dazu boten sie eine kurze, aber wilde Tanzeinlage. Zum Abschluss lud das Ensemble mit „Major Tom“ nochmals zum Mitsingen ein. Das textsichere Publikum zögerte nicht – völlig losgelöst erinnerten sich einige Eltern an ihre eigen Teenagerzeit. Nach langem, tosenden Applaus bedankte sich Rektorin Cordula Plappert bei allen Schülern und Lehrern für dieses Engagement. Bleibt zu hoffen, dass es im nächsten Schuljahr ein drittes „Sitzkissen-Konzert“ geben wird. (va)