Völlig losgelöst: SV Westerheim gewinnt 10:0

Mehr als frei aufgespielt hat der SV Westerheim am sechsten Spieltag der Fußball-Kreisliga A Alb: Sage und schreibe mit 10:0 gewann er beim FC Neenstetten. Der TSV Blaubeuren bleibt seiner Minimalistenrolle ebenfalls treu und gewann gegen den TSV Herrlingen mit 1:0. Der SC Heroldstatt verlor in Asselfingen trotz Führung mit 1:3. Seine weiße Weste behielt dagegen der TSV Bernstadt, der in Oberelchingen mit 5:3 gewann und mit sechs Siegen aus sechs Spielen weiter unangefochten an der Tabellenspitze steht.

FC Neenstetten - SV Westerheim 0:10 (0:8). Im Endeffekt spielte der SVW nicht anders, als in den vergangenen Spielen, mit dem Unterschied dass die ersten vier Versuche aufs Neenstetter Tor gleich erfolgreich waren. Nach dem 0:4 durch Jonas Maute (12.) gab sich Neenstetten auf und hatte bei vier Aluminiumtreffern des SV Westerheim Glück, dass das Unheil nicht noch höher ausfiel. Torfolge: 0:1, 0:5, 0:6, 0:8 Thomas Schulz (7./23./35./45.), 0:2, 0:3, 0:4 Jonas Maute (8./9./12.), 0:7 Yannick Wiume (37.), 0:9, 0:10 Ejub Klincevic (66./80.). Reserven: 0:3.

SV Asselfingen - SC Heroldstatt 3:1 (0:1). Wieder einmal lieferte der SC Heroldstatt eine gute erste Halbzeit ab und lag durch Florian Schmeißers Treffer aus der 45. Minute mit 1:0 in Führung. Genau so stellte sich aber wieder eine hohe Fehlerquote nach der Pause ein, die den Heroldstattern zum Verhängnis wurde. Gabriel Friedrich (48.), Max Bollinger (81.) und Tolga Yasar (85.) drehten mit ihren Treffern das Spiel. Reserven: 3:0.

TSV Blaubeuren - TSV Herrlingen 1:0 (0:0). Zäh und durchwachsen war die erste Hälfte, in der es kaum Aktionen auf irgendein Gehäuse gab. Deshalb wusste der TSV Blaubeuren, dass er einen Zahn zulegen musste und tat dies auch. Nachdem die ersten drei wirklich guten Chancen das Ziel verfehlen, gelang es schließlich Moritz Ziegler (78.), den Sieg mit seinem Treffer einzutüten. Am kommenden Mittwoch (18.00 Uhr) kommt es nun für den TSV Blaubeuren zu einem richtungsweisenden Spiel, wenn er beim Spitzenreiter aus Bernstadt antreten muss. „Wenn wir dort gewinnen könnten, wären wir auf einen Punkt heran. Bei einer Niederlage wäre der Abstand dann aber wirklich eine sehr große Hausnummer“, sagte Ralf Kubitschek von der Blaubeurer Abteilungsleitung nach dem Spiel. Reserven: 1:1.

FV Asch/Sonderbuch - SV Amstetten 7:1 (2:0). 1:0 Folcz (2.), 2:0, 4:0 Wallisch (24./66.), 3:0 Kirsamer (51.), 5:0, 6:0, 7:0 Wörz (73./79.), 7:1 Camara (89.). Reserven: 3:2.

TSV Altheim/Alb - TSV Westerstetten 2:0 (1:0). 1:0 Ulmer (41.), 2:0 Lukas Preßmar (90.+9). Reserven: 3:2.

SV Oberelchingen - TSV Bernstadt 3:5 (1:2). 0:1 Manner (11.), 0:2 Bosch (35.), 1:2 Sezai Zehiroglu (43.), 1:3, 1:4 Lehle (61./75.), 2:4 Oppold (74.), 3:4 Schneider (87.); 3:5 Lehle (90.). Reserven: 2:1.

TSV Seißen - TSV Albeck 2:1 (0:0). 0:1 Postolica (56.), 1:1 Martin Rösch (73.), 2:1 Mack (75.). Reserven: 4:6.

SF Rammingen - SF Dornstadt 3:1 (1:1). Reserven: 8:0. Torfolge: Fehlanzeige.