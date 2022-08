Untersuchungen bestätigen: Unfallauto auf B28 bei Römerstein fuhr nicht autonom

Zu dem tödlichen Unfall am Montagnachmittag bei Römerstein gibt es seit Mittwochvormittag neue Erkenntnisse. Erste Untersuchungen haben bestätigt, dass es sich bei dem BMW iX, das den Unfall verursacht hatte, nicht um ein vollständig autonom fahrendes Fahrzeug handelt. Zunächst war die Polizei nämlich davon ausgegangen, dass es sich um ein E-Testfahrzeug handelt, schnell machten die Meldungen dazu überregional Schlagzeilen.

Die ersten Untersuchungen haben ergeben, dass mit dem Auto zum Unfallzeitpunkt kein autonomes Fahren möglich war. Michael Schaal, Polizeipräsidium Reutlingen

„Ein auf dem Auto aufgebrachter Aufkleber hatte für uns zunächst den Eindruck erweckt, dass es sich um ein solches Fahrzeug handelt. Doch die ersten Untersuchungen des Autos haben jetzt ergeben, dass damit zum Unfallzeitpunkt kein autonomes Fahren möglich war“, erklärt Michael Schaal vom Polizeipräsidium Reutlingen auf Nachfrage.

Bereits am Dienstag hatte der Münchner Autokonzern BMW in einer Pressemitteilung betont, dass es sich nicht um ein voll-autonomes Auto handelt, sondern lediglich teilautonom bedienbar sei. In einer gemeinsamen Pressemitteilung haben die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidium Reutlingen diese Aussage nun bestätigt.

Mehrere Hubschrauber bringen die Schwerverletzten in Kliniken. (Foto: Joachim Lenk)

Neben drei Unfallsachverständigen, Spezialisten der Verkehrspolizei Tübingen und des Landeskriminalamts Stuttgart waren auch mehrere Ingenieure der Unfallforschung des Fahrzeug-Herstellers an der Untersuchung beteiligt. BMW sei bei der Mithilfe zur Aufklärung des Unfallhergangs sehr kooperativ, betont Schaal.

Doch die weiteren Ermittlungen zu dem Fall dauern laut Polizei jetzt noch etwas an. „Wir müssen jetzt noch alle weiteren Daten des Fahrzeugs auslesen“, so Schaal. Durch die weiteren Untersuchungen soll dann die Frage geklärt werden, welche Schuld den Fahrer des BMWs an dem Unfall trifft.

Wie die Schwäbische aus BMW-Kreisen erfahren hat, werden solche Fahrzeuge Mitarbeitern nicht ohne weiteres zur Verfügung gestellt. Je nach Fahrzeugklasse und damit verbundener Risikobewertung seien spezielle Sicherheitstrainings Voraussetzung. Ein weiteres Sicherheitstraining sei notwendig, wenn es sich – wie in diesem Fall – um ein vollelektrisches Fahrzeug handelt. Inwieweit der Unfallfahrer solche Trainings absolviert hat, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.