Unterstützung für Tafelladen gerne gesehen, aber richtig

Es sei wohl gut gemeint, dennoch nicht in Ordnung: Volker Pflügner, der Leiter des Tafelladens Laichingen, informiert, dass es immer wieder vorkommt, dass vor der Tafel oder im weitläufigen Hofbereich in Laichingen Gegenstände unrechtmäßig abgestellt werden. „Es ist zwar gut gemeint, wenn ein Zettel ,zu verschenken’ angebracht ist, aber das Deutsche Rote Kreuz als Betreiber des Tafelladens in Laichingen bleibt in vielen Fällen auf den Entsorgungskosten sitzen“, zeigt er auf.

Abgabe ist nach diesen Kriterien möglich

Während der Betriebszeiten des Tafelladens (Dienstag und Donnerstag von 9 bis 16.30 Uhr) dürfen gut erhaltene Kleidung und Haushaltswaren persönlich abgegeben werden. Möbel, Fahrräder oder sonstige sperrige Gegenstände können nicht entgegen genommen werden, da keine Lagermöglichkeit besteht. Ebenso dürfen aus haftungsrechtlichen Gründen keine Elektroartikel angenommen werden. „Unterstützen Sie uns sehr gerne, aber bitte nur durch persönliche Abgabe Ihrer Spenden“, appelliert Volker Pflügner.