Unterschriftenliste soll Forderungen für Schulneubau untermauern

In einer der nächsten Sitzungen, so hat es die Stadtverwaltung Laichingen angekündigt, wird sich der Gemeinderat mit dem Themenkomplex Neubau der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule beschäftigen. In der jüngsten Sitzung allerdings hat es das Thema noch nicht auf die Tagesordnung geschafft. Dennoch wollte die Initiatorin der Unterschriftensammlung, welche zum Ziel hat, auf einen zeitigen Neubau der Schule inklusive konkretem Termin hinzuwirken, die Liste an Bürgermeister Klaus Kaufmann überreichen.

„Wir wollen nicht, dass das Thema in die Versenkung rutscht.“ Katharina Pepela

Katharina Pepela (Elternbeiratsvorsitzende der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule Laichingen) und Jennifer Kohfink (Mutter) nutzen die Versammlung, um die Unterschriftensammlung persönlich an das Stadtoberhaupt zu überreichen. Man habe mit der Überreichung nicht länger warten wollen, weil sie sich nicht sicher seien, ob man an der nächsten Sitzung aufgrund der hohen Inzidenz noch physisch vor Ort teilnehmen dürfe, „zum anderen, weil wir auch nicht wollen, dass das Thema in die Versenkung rutscht“, so Pepela.

Auch Kohfink hofft, dass „das persönliche Erscheinen die Wichtigkeit des Themas unterstreicht“. Die Petition bleibe noch offen und, so Pepela weiter, in der nächsten Elternbeiratssitzung würden sicherlich noch weitere Möglichkeiten besprochen werden.

Eltern hoffen

Bürgermeister Kaufmann betonte bereits zum Start der Unterschriftensammlung, dass er diese als Anfrage und Mitteilung mit genauen Forderungen verstehe, die sich an die Verwaltung richtet. Da Bürger kein Rederecht im Gemeinderat haben, wurden die digitalen Unterschriften zwischen öffentlichem und nicht öffentlichem Teil überreicht. Die Hoffnung der Eltern bestehe trotzdem, dass viele Stadträte die Übergabe gesehen haben und das Thema weiterhin präsent bleibt.