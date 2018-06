Unternehmen wegen Strafzöllen „in Sorge“ und „verunsichert“

Lange hat er damit gedroht, jetzt hat US-Präsident Donald Trump es durchgezogen: Seit Freitag verhängen die USA Strafzölle auf die Einfuhr von Stahl und Aluminium aus der Europäischen Union (EU) sowie aus Mexiko und Kanada. Die EU kündigte bereits Vergeltungszölle an. Doch welche Auswirkungen hat das auf Unternehmen auf der Laichinger Alb, die mit Stahl arbeiten?

Das Laichinger Unternehmen Schaufler Tooling ist nach eigenen Angaben von den Strafzöllen noch nicht betroffen. Derzeit beschränken sich die Strafzölle auf Rohstahl und sogenannte Halbzeuge, also Rohmaterial in einer bestimmten Form wie Rohre und Platten. Fertigprodukte wie Gussformen aus Stahl, wie sie in Laichingen hergestellt werden, stünden derzeit noch nicht auf der Strafzoll-Liste der USA, so Siegfried Heinrich, Geschäftsführer von Schaufler Tooling: „Aber wir sind schon etwas in Sorge, dass sich das jetzt hochschaukelt und dann erweitert wird.“

Weitere Strafzölle befürchtet

Denn die EU hat bereits Vergeltungszölle angekündigt und will zudem eine Klage bei der Welthandelsorganisation WTO einreichen. Heinrich befürchtet, dass darauf weitere Strafzölle seitens der USA folgen könnten. „Zum Beispiel auf PKW“, sagt er: „Es herrscht jetzt schon eine gewisse Verunsicherung. Wir wissen nicht, was da noch alles kommen kann.“

Das einstige, 1961 von Albert und Fritz Schaufler gegründete Familienunternehmen Schaufler Tooling verfügt seit 2016 über zwei Standorte in den USA – in Temperance (Michigan) und in Tullahoma (Tennessee). „Die Schwesterfirma ist indirekt von den Strafzöllen betroffen“, sagt Heinrich: „Die Preise für Stahl werden dort steigen. Und auch die Produkte werden dort dadurch teurer.“

Derzeit belaufen sich die Strafzölle bei Stahl auf 25 Prozent und bei Aluminium auf zehn Prozent. In Deutschland, so der Geschäftsführer von Schaufler Tooling weiter, werde der Endverbraucher davon „nichts spüren“.

