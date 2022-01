Unter welchen Umständen ein Rewe-Markt nach Laichingen kommt

Die Gemeinderatssitzung am Montag, 31. Dezember, findet online statt. Eine Live-Übertragung im Bürgersaal des Alten Rathauses stellt die Öffentlichkeit her. Die Stadtverwaltung bittet, aufgrund des hohen Infektionsgeschehens nur in dringenden Fällen an der Live-Übertragung teilzunehmen (3G, FFP2). Die Besucherplätze sind begrenzt. Wenn alle Plätze bereits belegt seien, sei der Besuch der Übertragung nicht möglich. (sz)