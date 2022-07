Unfallverursacher macht sich aus dem Staub

Einen Unfall verursacht und sich danach aus dem Staub gemacht hat ein Unbekannter in in Laichingen. Laut Polizei beschädigte ein noch unbekanntes Auto zwischen Dienstag und Mittwoch einen auf einem Privatparktplatz in der Heinrich-Lang-Straße abgestellter Audi hinten links. An dem Audi blieben grün-gelbliche Farbmarkierungen zurück. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf etwa 2000 Euro. Der Polizeiposten Laichingen (Telefon 07333/950960) sucht Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können.