Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag gegen 12 Uhr fuhr eine 85-Jährige mit ihrem Pkw in der Kirchstraße. An der Einmündung zur „Weite Straße“ hielt sie der Polizei zufolge zunächst an. Zur selben Zeit kam eine 70-Jährige von links und hatte Vorfahrt. Dennoch fuhr die 85-Jährige in Richtung Stadtmitte ein. Die Autos der beiden Frauen, zwei Skodas, stießen zusammen. Beide Frauen blieben unverletzt. Die Polizei Laichingen nun die genaue Unfallursache. Sie schätzt den Schaden am Auto der 85-Jährigen auf 1000 Euro, am Fahrzeug der 70-Jährigen auf 2500 Euro.