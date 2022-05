Unfall bei Suppingen: Autofahrer schleudert gegen Holzmast

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 6 Uhr am Mittwoch. Ein 51-Jähriger fuhr mit seinem BMW in Suppingen in der Blaubeurer Straße ortsauswärts. Er wollte auf die B28 in Richtung Blaubeuren fahren.

Verletzter Fahrer wird ins Krankenhaus gebracht

Dabei achtete der Fahrer nicht auf den Verkehr auf der Bundesstraße und übersah einen Sattelzug. Der wurde von einem 55-Jährigen gelenkt und war auch in Richtung Blaubeuren unterwegs. Der Iveco-Fahrer hatte Vorfahrt. Im Einmündungsbereich fuhr der BMW seitlich in den Sattelzug. Durch den Aufprall wurde der BMW gegen einen Holzmast geschleudert und kam rechts neben der Straße auf einem Feldweg zum Stehen.

Schadenssumme bei 18 500 Euro

Der 51-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein Abschlepper barg den BMW, der nicht mehr fahrbereit war. Der Lkw konnte seine Fahrt fortsetzen. An den Fahrzeugen und dem Mast entstand ein Schaden von etwa 18500 Euro.