Niemals hätte ich gedacht, dass ich ebenfalls abdriften könnte in den neuesten Hype am Handy-Spiele-Himmel. Doch seit dem Wochenende bin auch ich einer der verrückten Pokémon-Jäger. Nur zum Spaß habe ich das Handyspiel runtergeladen, bei dem man – ferngesteuert durch das Smartphone – wie ein Zombie durch die Gegend läuft und kleine Monster einsammelt. Jetzt bin ich angefixt. Das Handy zeigt an, wo die Dinger hocken, man muss sie fangen und kann sie hochzüchten zu Kampfmaschinen. Das hoff’ ich zumindest.

Gestern ging ich erstmals in Laichingen auf Pokémon-Jagd und ich erspähte durch mein Handy schon diverse Punkte, an denen sich die Biester verstecken sollen. Nur leider: So wirklich fündig bin ich nicht geworden. Zwar ging mir „Raupy“ ins Netz (Foto), aber dieses scheint mir so ziemlich das langweiligste aller Monster zu sein. Ich bin sehr offen für Tipps, wenn Sie wissen, so sich coolere verstecken. Ich glaube, als Jäger und Sammler wäre ich in der Steinzeit elendig eingegangen. (rau)