Unbekannter zerstört Elektrik eines Krans in Laichingen

Am Wochenende zerstörte in Laichingen ein unbekannter Täter die Elektrik eines Krans. Der Kran ist fest an der Ostseite einer Schule an der Straße „Beim Käppele“ installiert. Ein Unbekannter riss laut Polizei im Laufe des Wochenendes ein Stromkabel heraus. Der Schaden wird auf mehrere 100 Euro geschätzt.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Die Polizei in Laichingen hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 07333 / 950960. Wer am Wochenende etwas Verdächtiges an dem Schulgebäude beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.