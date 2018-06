Unbekannte randalieren an Schule

Diese Tat geht weit über jene Streiche hinaus, die die Protagonisten gerne in den Geschichten von Erich Kästner spielen. Vermutlich zwischen Montagmorgen und Dienstagmorgen haben Unbekannte an der Laichinger Erich-Kästner-Schule in der Max-Lechler-Straße randaliert und dabei einen hohen Schaden angerichtet. Nach Angaben der Polizei summiert sich dieser auf rund 1500 Euro.

Abgerissen haben die Täter zwei Lautsprecher, die am Schulgebäude angebracht waren und mit denen der Schulhof beschallt werden konnte. Einen Lautsprecher hat die Polizei in einem Mülleimer gefunden – die Beamten schließen daraus, dass die Täter nicht als Einbrecher unterwegs waren. Sie waren eher auf Zerstörung aus.

Allgemeinheit trägt wohl Schaden

Neben den Lautsprechern – ungeklärt ist, wie die Täter diese in der Höhe erreichen konnten – machten sie sich auch über Isolierungen her. Wohl mit einem Messer schlitzten sie die Dichtungen an einigen Fenstern und Türen auf.

Der Polizeiposten Laichingen ermittelt nun wegen „gemeinschädlicher“ Sachbeschädigung und sucht die Verantwortlichen für diese Straftat.

Den Schaden entdeckt und die Polizei alarmiert hat der Hausmeister. Aufkommen für die Kosten muss – sofern die Täter nicht gefunden werden – die Allgemeinheit: in Form der Stadt Laichingen. Sie ist Trägerin der Grund- und Werkrealschule.

Die Polizei vermutet, dass die Unbekannten sich sicher waren, nicht bei ihrem Treiben beobachtet zu werden. Die Schule liege in einem weitgehend von der Öffentlichkeit unbeobachteten Raum, zumal jetzt noch Ferien sind.

Ruhig ist es in dem Schulgebäude derzeit trotzdem nicht. Handwerker verleihen gerade dem neuen Leseraum den letzten Schliff.