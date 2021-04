Unbekannte klauen Getränke aus Automaten in Laichingen

Zwei Unbekannte haben die Scheibe eines Automaten in Laichingen am Donnerstag eingeschlagen. Sie klauten am Donnerstag Getränke aus dem Automaten.

Der Automat stand in der Weberstraße in Laichingen. Ein Zeuge beobachtete kurz nach 1 Uhr, wie zwei unbekannte Jugendliche die Scheibe einschlugen, so die Polizei in einer Pressemitteilung. Aus dem Automaten klauten sie eine unbekannte Anzahl von Getränkedosen. Die Polizei fahndete nach den zwei Tätern. Die konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sicherte die Spuren.

Der Polizeiposten Laichingen (Telefon 07333 / 950960) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach den Unbekannten. Die sollen etwa 15 Jahre alt gewesen und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein. Sie trugen dunkle Jogginghosen. Einer der Beiden soll weiße Schuhe angehabt haben und einen schwarz-weiß gestreiften Kapuzenpulli getragen haben. Der Zweite war mit schwarzen Schuhen und einem dunkelgrauen Kapuzenpulli bekleidet.