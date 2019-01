Unbekannte brechen in zwei Häuser in Laichingen ein

Unbekannte Einbrecher sind in den vergangenen Tagen in zwei unbewohnten Häuser in Laichingen eingestiegen.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, fand ein Einbruch zwischen Freitag und Sonntag an einem Gebäude in der Straße Beurer Steig statt. Die Unbekannten hebelten Türen auf und suchten nach Brauchbarem. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie nichts.

Zwischen Donnerstag und Montag waren Diebe in einem Haus in der Hindenburgstraße. Auch hier hebelten sie eine Tür auf. Im Inneren fanden sie Werkzeug, das sie nach Polizeiangaben stahlen.

Die Schäden an den Türen dürften mehrere Hundert Euro betragen. In beiden Fällen hat die Polizei Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise unter Telefonnummer 07391/588-0 entgegen.