Umwandlung Tennenplatz beim Waldstadion abgeschlossen

Die Bauarbeiten zur Umwandlung des Tennenplatzes beim Waldstadion in ein Rasenspielfeld sowie die anschließende Fertigstellungspflege wurden von der Firma Sportstättenbau Garten-Moser GmbH &. Co. KG aus Reutlingen abgeschlossen. Das teilt die Stadtverwaltung Laichingen in einem Schreiben mit.

Der Platz kann nun genutzt werden. Dabei darf die Nutzung in den nächsten Monaten kontinuierlich von einer leichten Belastung mit maximal fünf bis acht Stunden pro Woche bis zur Vollbelastung gesteigert werden. Die Verantwortlichen des TSV Laichingen haben in den vergangenen Tagen die Benutzungshinweise erhalten.

Im September/Oktober werden nun noch als abschließende Maßnahme Landschaftsbauarbeiten im Bereich des Treppenaufgangs ausgeführt. Den entsprechenden Auftrag hat die Stadt nach einer beschränkten Ausschreibung der Firma Djivic aus Oberholzheim für rund 46 000 Euro erteilt. Die Arbeiten sollen im September/Oktober ausgeführt werden.

Die Gesamtmaßnahme einschließlich Landschaftsbauarbeiten verursachen Kosten in Höhe von rund 580 000 Euro. Für die Umwandlungsmaßnahme erhält die Stadt aus dem kommunalen Sportstättenbauförderprogramm des Landes einen Zuschuss in Höhe von 75 000 Euro. Der TSV Laichingen beteiligt sich an den Gesamtkosten mit Eigen- und Geldleistungen in Höhe von insgesamt 50 000 Euro.