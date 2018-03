Umfrage: Macht Ihnen die Zeitumstellung zu schaffen?

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr eine Stunde vor gestellt. Was halten die Menschen in Laichingen davon? SZ-Mitarbeiter Theo Wermeling hat sich in der Laichinger Innenstadt umgehört.

Igor Deker, 18 Jahre, aus Laichingen, IT-Branche: „Mir macht die Zeitumstellung nicht wirklich zu schaffen. Das Aufstehen nach der Umstellung ist für mich kein Problem. Ich genieße es, dass es abends länger hell ist, so dass ich mehr von dem Tag habe.“

Isabel Roller, 23 Jahre, aus Laichingen, Ausbildung im Einzelhandel: „Ich habe kein Problem mit der Umstellung der Zeit. Es ist dann abends länger hell im Sommer. Ich weiß nicht, warum die anderen Menschen etwas gegen die Zeitumstellung haben.“

In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren wieder umgestellt. Doch warum eigentlich? Ein Erklärvideo.

Ernst Hoffmann, 72 Jahre, aus Laichingen, Renter: „Nein, die Zeitumstellung macht mir nicht zu schaffen. Aber ich kann nicht verstehen, was sie bringen soll. Ich wundere mich, wieso sie nicht abgeschafft wird, wenn 72 Prozent der Leute dagegen sind.“

Petra Mayer, 46 Jahre, aus Laichingen, Bäckerei-Verkäuferin: „Mich nervt, dass der Bio-Rhythmus aus dem Gleichgewicht gebracht wird. Wieso wird die Umstellung nicht abgeschafft? Ich kenne niemanden, der für sie ist. Wirtschaftlich sehe ich auch keine Vorteile.“

Farit Sicak, 27 Jahre, aus Laichingen, Inhaber Mr. Bay: „Die Tage werden länger und ich verkaufe mehr Döner abends. Die Stunde früher aufstehen, macht mir nichts. Ich bin ein Workaholic. Die Leute, die gegen die Zeitumstellung sind, kann ich nicht verstehen.“