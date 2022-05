Weiterhin kommen Flüchtlinge in die Region - Landrat ruft zur Mithilfe auf

Allein zwischen der ukrainischen Hauptstadt Kiew und dem Laichinger Teilort Suppingen sind es 1900 Kilometer Fahrtstrecke. Freiwillig haben die 23 Geflüchteten, die am Donnerstagmittag auf der Laichinger Alb angekommen sind, den Weg sicherlich nicht angetreten. Sie flüchten vor dem Krieg, der in ihrer Heimat wütet und dessen Ende nicht absehbar ist. Bei den Ausländerbehörden im Alb-Donau-Kreis haben sich bislang insgesamt 1082 Menschen registriert, die aus der Ukraine geflüchtet sind, der Zustrom von Kriegsvertriebenen ist dabei konstant.

Von Sigmaringen nach Suppingen

Dass es dann doch so schnell geht, dass die 23 Betroffenen passenden Wohnraum in Suppingen finden, überraschte am Donnerstag und Freitag vor Ort. Ein herzliches Willkommen musste aber entfallen, haben die örtlichen Helfer und auch Ortsvorsteher Bernd Kühnle wohl nichts davon gewusst, dass die Gemeinschaftsunterkunft an diesem Tag durch die 23 Geflüchteten bezogen wird. Sie kamen aus der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) Sigmaringen des Landes Baden-Württemberg in den Landkreis.

Es handelt sich bei all diesen Personen um Kriegsvertriebene aus der Ukraine, so Landratsamtssprecherin Daniela Baumann, darunter seien auch Menschen aus afrikanischen Ländern, die in der Ukraine studiert haben. Die Registrierung und medizinische Erstversorgung der Geflüchteten sei bereits in der LEA gemacht worden.

Unterstützung gesichert

Jetzt, so sagt Birgit Tegtmeyer, Flüchtlingsbeauftragte des Gemeindeverwaltungsverbands Laichinger Alb (GVV), seien erneut die vielen ehrenamtlichen Helfer vor Ort gefragt. Sie warnt in diesem Zusammenhang aber vor einer Überlastung des Ehrenamts und fordert hauptamtliche Unterstützung. Diese sei, so gibt das Landratsamt Alb-Donau an, durch Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die Integrationsmanager gegeben, denn sie alle zusammen würden sich um die Betreuung und Beratung der Geflüchteten kümmern.

Kühnle und Tegtmeyer betonen, dass sie es wünschenswert gefunden hätten, über den Zeitpunkt des Ankommens der Geflüchteten Bescheid gewusst zu haben. Schließlich hätte man so die Menschen herzlich in Empfang nehmen können. Tatsächlich, so Landratsamtssprecherin Baumann, sei der Vorlauf etwas knapp gewesen

Warum das Landratsamt kurzfristig informierte

Die Unterkunft in Suppingen, so teilt Landratsamtssprecherin Daniela Baumann mit, sei bereits seit längerem geprüft und umgebaut worden. Letztlich sei das Objekt dann kurzfristig ab Dienstagnachmittag früher als geplant als Gemeinschaftsunterkunft zur Verfügung gestanden, nachdem die Bestückung mit Inventar sehr zügig habe erfolgen können. Dass diese Plätze nun zur Verfügung stünden, sei dem Regierungspräsidium Tübingen noch am selben Tag mitgeteilt worden.

Am Mittwoch habe der Fachdienst Flüchtlinge, Integration, Staatliche Leistungen vom Landratsamt Alb-Donau-Kreis dann die Nachricht erhalten, dass bereits am Donnerstag die Zuweisung der Geflüchteten für diese Unterkunft erfolgt. Das sei der Stadt Laichingen umgehend noch am Mittwoch mitgeteilt worden.

„Unser Ziel ist natürlich immer, mit den Kommunen, dem interdisziplinären Team der Gemeinschaftsunterkünfte, den Integrationsmanagern, den Ehrenamtlichen vor Ort, den Dolmetschern und auch intern mit der Leistungsabteilung und der Ausländerbehörde frühzeitig zu kommunizieren, wenn ein Zugang erfolgt. Wir bedauern die Kurzfristigkeit der Information in diesem Fall. Sie ist aber der hohen Belegung in den LEAs geschuldet.

Dadurch erfolgen Zuweisungen mitunter ohne großen Vorlauf. Wir bemühen uns sehr, dabei zu helfen, die Menschen aus den LEAs zügig auf die Landkreise zu verteilen und unsere Aufnahmequoten zu erfüllen. Uns ist es sehr wichtig, nach Möglichkeit die Unterbringung in Notunterkünften wie Sporthallen zu vermeiden, deshalb werden freie Plätze in Gemeinschaftsunterkünften, wenn sie gebraucht werden, auch kurzfristig belegt.“

Viele Bürger helfen

Die meisten ukrainischen Kriegsflüchtlinge sind bei Bekannten, Angehörigen und Helfern untergekommen. Das weiß auch die Flüchtlingsbeauftragte, die im GGV-Gebiet Ansprechpartnerin ist, wenn jemand geflüchtete Menschen aus der Ukraine, die nach Laichingen kommen, unterstützen möchten oder bereits Menschen bei sich aufgenommen haben. Landrat Heiner Scheffold lobt das Engagement: „Ich bedanke mich herzlich bei allen Bürgerinnen und Bürgern im Alb-Donau-Kreis, die sich in der Aufnahme dieser Menschen engagieren und sie bei uns willkommen heißen.“

„Viele der Kriegsvertriebenen sind aufgrund der schrecklichen Ereignisse traumatisiert.“ Heiner Scheffold

Die Kampfhandlungen in der Ukraine dauern an, die russische Aggression sei ungebrochen. „Das Resultat sind großes menschliches Leid, enorme materielle Schäden und Millionen von Menschen, die vor Zerstörung, Gewalt und Tod fliehen. Auch bei uns im Alb-Donau-Kreis suchen Geflüchtete Zuflucht. Viele der Kriegsvertriebenen sind aufgrund der schrecklichen Ereignisse traumatisiert.“

717 Personen in Gemeinschaftsunterkünften

Regelmäßig kämen aber auch Menschen aus den vier Landeserstaufnahmeeinrichtungen in unsere Region. Aktuell seien in den 15 Gemeinschaftsunterkünften der Kreisverwaltung 717 Personen untergebracht, davon 250 aus der Ukraine. Die Anzahl der Geflüchteten, die dem Alb-Donau-Kreis vom Land zugewiesen werden, bleibe seit Wochen auf einem konstanten Niveau. Daher prüfe das Landratsamt fortlaufend weitere Objekte im Landkreis, die sich als Gemeinschaftsunterbringungen eignen könnten und richtet neue Unterkünfte ein.

Die meisten Kriegsvertriebenen werden derzeit über das dreigliedrige Aufnahmesystem auf die Landkreise verteilt, lässt das Landratsamt wissen. Die ersten Anlaufstellen für Geflüchtete, die nicht bei Verwandten und Freunden unterkommen, sind in Baden-Württemberg die LEA. Neben der Erfassung, Unterbringung, Verpflegung, Sicherheit und medizinischer Hilfe böten die LEA in Kooperation mit freien Trägern auch Sprachkurse, soziale Beratung sowie psychologische Betreuung und leisten so wertvolle Hilfe bei der Erstorientierung.

So geht es weiter für die Geflüchteten

Anschließend folge die Unterbringung auf Kreisebene durch eine Zuweisung des Landes, beispielsweise in den Gemeinschaftsunterkünften des Alb-Donau-Kreises. Hier setze sich die bedarfsorientierte sozialpädagogische Betreuung der Geflüchteten nahtlos fort. Die Sozialarbeiter in den Unterkünften, aber auch die Integrationsmanager in den Gemeinden verfügen über jahrelange Erfahrung. Sie können sich dabei außerdem auf ein großes Netzwerk an Haupt- und Ehrenamtlichen stützen, die sich mit einer Vielzahl an Angeboten engagiert für Geflüchtete einsetzen, so das Landratsamt.

Notunterkunft in der Mehrzweckhalle Arnegg abgebaut

Nach Möglichkeit ziehen die Geflüchteten dann zeitnah in die Anschlussunterbringung in den Städten und Gemeinden, sofern die Betroffenen nicht selbst eine Wohnung finden. Der Übergang und die Unterbringung werde von den Integrationsbeauftragten der Kommunen und dem Integrationsmanagement des Alb-Donau-Kreises nach Bedarf begleitet. Viele engagierte Bürger haben bereits freie private Unterkünfte gemeldet, die vom Landratsamt auf ihre Eignung überprüft werden. Durch die Struktur des dreigliedrigen Aufnahmesystems sei es besser abschätzbar, wie viele Unterkünfte und Wohnungen kurzfristig benötigt werden.

Daher könne die Notunterkunft in der Mehrzweckhalle Arnegg wieder zurückgebaut und für die Sportvereine und den Schulsport freigegeben werden. Langfristig sei aber keine sichere Prognose möglich und der Bedarf an Wohnraum und Unterbringungsmöglichkeiten weiterhin gegeben. Bürger, die geeignete Immobilien anbieten möchten, können sich per Email an wohnraum@alb-donau-kreis.de oder telefonisch unter 0731 / 185-4455 melden. Informationen dazu, wie man Geflüchtete aus der Ukraine ehrenamtlich unterstützen kann, finden Interessierte auf der Webseite www.alb-donau-kreis.de auf der Unterseite „Unterstützung der Geflüchteten aus der Ukraine“.

Landrat dankt Bürgerinnen und Bürgern

„Ich hoffe, dass der russische Angriffskrieg in der Ukraine bald ein Ende findet. Es ist mir ein großes Anliegen, den geflüchteten Menschen aus der Ukraine im Alb-Donau-Kreis einen sicheren Zufluchtsort zu bieten und ihnen die Unterstützung anzubieten, die sie benötigen“, sagt Landrat Scheffold. „Mein Dank gilt dafür den Bürgerinnen und Bürgern, den Städten und Gemeinden sowie den haupt- und ehrenamtlichen Kräften, den Vereinen und Helferkreisen. Jedes freundliche Wort und jede wohlwollende Geste aus der Nachbarschaft zeigt den Geflüchteten, dass sie hier bei uns willkommen und in Sicherheit sind.“