Uganda Begegnungsabend am 25. Juni im Alban Plus

Trotz herrlichem Wetter fanden sich zum Informations- und Begegnungsabend viele interessierte Besucher im Alban Plus ein. Das FREDMON-Team sowie die diesjährige Uganda-Reisegruppe bot ein abwechslungsreiches und informatives Programm.

Ute Kehm gab einen Einblick über die aktuelle Arbeit des FREDMON-Projekts. So werden derzeit 71 Kinder unterstützt, eine Sozialarbeiterin konnte im April eingestellt werden. Sie wird sich überwiegend um die Mädchen kümmern und Schulungen für die Kinder anbieten.

Zwei Wächter und ein Gärtner kümmern sich derzeit um das Grundstück. Es ist in Uganda üblich, dass man Wächter einstellt, um die Baumaterialien und den bereits angefangenen Gemüse- und Obstanbau vor Diebstahl zu sichern. Patrick Mukisa, der wichtigste Mann vor Ort, koordiniert den Bau, hält Kontakt zu den Kindern und hält alles am Laufen.

Die Teilnehmer der letzten Ugandareise berichten wie sie die Reise erlebt haben. Beeindruckt hat alle der übliche Transport auf Fahrrädern und Mopeds, egal ob Eisenstangen, ca. 250 kg Bananen oder Möbel – in Uganda ist das mit dem Moped kein Problem. Auch der „Foodpoint“ (Essensverkauf) an den Straßen ist beeindruckend. Ob gegrillte Hähnchenschenkel, Fleischspieße oder gekühlte Getränke, alles wird durch die geöffneten Autofenster direkt verkauft. Auch das Plastikmüllproblem wird von einem Reiseteilnehmer angesprochen. Die Reisegruppe hat einige Kinder persönlich getroffen. So stimmt die Nachricht traurig, dass ein Mädchen nicht mehr zur Schule geht und im Moment niemand weiß, wo sie sein könnte. Ein geistig und körperlich behindertes 14-jähriges Mädchen kann Dank der finanziellen Unterstützung einer Reiseteilnehmerin in einer Behinderteneinrichtung untergebracht werden.

Das Bauprojekt von FREDMON läuft auf Hochtouren. Manfred Hiller berichtet über den aktuellen Stand. Es wird schon der Putz angebracht, sodass das Kinderhaus bald fertig sein wird. Dank einer großzügigen Spende kann jetzt mit dem Bau des notwendigen Brunnens begonnen werden. Im nächsten Bauabschnitt ist die Einzäunung des Geländes, eine Solaranlage sowie die komplette Einrichtung geplant. Mit Ihrer Spende werden Sie Teil des Bauprojekts. Nähere Informationen über Manfred und Monika Hiller – Tel. 0152 26148067.

Sandra Schmid stellt zum Schluss den neuen und aktualisierten Flyer vor. Das FREDMON-Projekt wird zu 100 % aus Spenden finanziert.