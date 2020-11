Über Corona, Negativzins und die Umstrukturierung

Schriftliche Generalversammlung: So funktioniert’s

Seit 149 Jahren besteht die Volksbank Laichinger Alb. In diesem Jahr wird es erstmals eine schriftliche Generalversammlung geben. Grund ist die Corona-Pandemie. Die schriftliche Generalversammlung hat am Montag, 30. November, begonnen und endet am 14. Dezember. Die benötigten Informationen und Wahlunterlagen werden allen Mitgliedern per Post zugeschickt.

Seit Montag läuft eine Informationsphase. „Bis zum 3. Dezember können Fragen an uns gerichtet werden“, zeigt Vorstand Marcus Vögl auf. Das seien sozusagen die Wortmeldungen – in diesem Jahr in abgewandelter Form.

Auf der Tagesordnung der Generalversammlung stehen der Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019, der Bericht des Aufsichtsrates, Beschlussfassungen über den Umfang der Bekanntgabe des Prüfungsberichtes, die Verwendung des Jahresüberschusses, die Entlastung des Vorstandes sowie Aufsichtsrates sowie Wahlen zum Aufsichtsrat. In diesem Jahr scheiden turnusgemäß Hans-Werner Groß, Wolfram Schaupp und Inge Weissinger aus dem Aufsichtsrat aus. Alle drei stellen sich zur Wiederwahl.

Die Wahl beginnt am 6. Dezember. „Alles, was vorher bei uns eingeht, ist ungültig“, erklärt Vögl das Prozedere. Das Ende der Generalversammlung ist für den 14. Dezember um 17 Uhr vorgesehen. Am 16. Dezember wird mit der Auszählung begonnen; das Ergebnis dann für den 18. Dezember erwartet. Das Ergebnis wird auf der Homepage veröffentlicht.

