Über 300 Oldtimer kommen im Herbst nach Laichingen

Passend zum „Tag des rollenden Kulturguts“ veranstaltet der Flugsportverein Laichingen unter der Organisation von Anita und Michael Brückmann im Herbst das Oldtimertreffen Laichinger Alb: Am Samstag, 10. September, werden von 10 bis 18 Uhr auf dem Jakob-Laur-Flugplatz in Laichingen die sehenswerten historischen Fahrzeuge präsentiert. Die Freude, versichert Michael Brückmann, sei schon jetzt auf allen Seiten riesig. Denn Corona versetzte das Vorhaben lange in eine Zwangspause.

Insgesamt über 16 000 PS

Auch wenn noch bis zum Herbst einige Wochen vergehen müssen, läuft die Organisation auf Hochtouren. Es werden über 300 Fahrzeuge erwartet, das durchschnittliche Alter der Oldtimer beläuft sich auf rund 50 Jahre, die Gesamtleistung der Fahrzeuge wiederum 16 000 PS (im Bereich von 20 bis 530 PS). Die Markenvielfalt ist entsprechend groß, so sind schon jetzt Anmeldungen eingegangen von Haltern der Marken AC Cobra, Alfa Romeo, AMC, Austin, BMW, Chevrolet, Citroen, De Tomaso, Fiat, Ford, Jaguar, Layland, Mercedes, Opel, Pontiac, Porsche, Renault, Saab, Steyr, Triumph, VW und Westfield. Das älteste Auto stammt aus dem Jahr 1929. Nicht vertreten werden Traktoren und Bulldogs sein.

Am Tag danach findet das Flugplatzfest statt

Das Einzugsgebiet, so versichern die Organisatoren, ist der süddeutsche Raum, von Karlsruhe, Ulm, Günzburg, Augsburg, Biberach bis nach Ravensburg. „Die Halter freuen sich, ihre Fahrzeuge wieder auf die Straße zu bringen“, ist sich Brückmann sicher. Das Flugplatzgelände eigne sich perfekt, viel Platz, schöne Lage. Auch der Vorsitzende des Flugsportvereins Hans-Peter Bleher ist überzeugt, dass die Veranstaltung wieder sehr gut ankommen werde. „Wir freuen uns, dass wieder was geboten werden kann“, sagt er. Neu ist in dieser Auflage, dass das Oldtimertreffen nicht wie beim ersten Mal (2019) parallel zum Flugplatzfest stattfindet, sondern einen Tag vorher. So komme man sich nicht in die Quere und so strahle nicht eine der beiden Veranstaltungen über die andere.

Buntes Rahmenprogramm

Schon jetzt steht vorläufig ein buntes Programm für diesen Tag. So werden die Oldtimer beim Flugzeughangar moderiert und vorgestellt. Gegen eine kleine Spende, die ohne Abzüge an die Bürgerstiftung Laichinger Alb geht, wird ein Fotoshooting mit Oldtimer und Flugzeug angeboten. Eine Händlermeile mit mehreren Verkaufsständen wird aufgebaut. Live-Musik am Nachmittag wird es geben, es spielt unter anderem die Country-, Americana-, Bluegrass-Band „Walk-the-Line". Den ganzen Tag bewirtet der Flugsportverein Laichingen im Flugzeughangar. Der Eintritt ist frei. Sponsoren und Händler für die Verkaufsstände können sich noch melden unter info@mibstudios.com.