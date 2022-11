Über 200 Kinder turnen in Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, 12. November waren circa 220 Kinder und jugendliche Turnerinnen und Turner beim ersten Kür-Gerätturn-Wettkampf in diesem Jahr zu Gast in der Laichinger Daniel-Schwenkmezger-Halle. Unter anderem waren auch wieder einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom TSV Laichingen mit dabei.

Sehr motivierend für die Turnerinnen und Turner war, dass die Zuschauerränge bei allen drei Durchgängen fast komplett voll waren und so konnten sie ihre Übungen und ihr Können einem großen Publikum unter Beweis stellen. Es gab Übungen von den Kleinsten die gerade einmal sechs Jahre alt sind und erst seit wenigen Monaten turnen, bis hin zu sehr anspruchsvollen Übungen mit gestreckten Salti zu sehen. Auch sehr erfreulich waren die Ergebnisse der Teilnehmer vom TSV und so landeten wieder einige Laichinger Kinder in den verschiedenen Altersklassen, auf Podestplätzen. In zwei Wochen geht es dann weiter beim Rückrundenwettkampf, der in Munderkingen stattfindet.

Die ganze Siegerliste sowie die Gesamtliste von beiden Wettkämpfen ist zu finden unter: www.tsv-laichingen.de/tla