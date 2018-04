Turnerinnen stehen im Gaufinale

Die Vorrunde des Gaufinales des Turngau Ulm fand in Dornstadt statt. Es traten viele Mannschaften in der E- und D-Jugend an, von denen sich die jeweils ersten vier Mannschaften für das Gaufinale im Herbst in Schwendi qualifizieren konnten. Die Nachwuchsturnerinnen des TSV Laichingen kämpften sich in beiden Altersklassen auf die Qualifikationsplätze. In der D-Jugend starteten zwei Mannschaften aus Laichingen. Dabei belegte der TSV Laichingen II am Ende mit 159,80 Punkten einen siebten Platz.

Qualifikation gesichert

Die erste Mannschaft des TSV Laichingen erturnte sich mit 173,15 Punkten den zweiten Platz und sicherte sich somit die Qualifikation für das Gaufinale. In der Einzelwertung ergatterte sich Lieselotte Stiehl einen dritten Platz. In der E-Jugend zeigte eine Mannschaft vom TSV Laichingen ihr Können. Das Laichinger Team belegte einen dritten Platz. Auch diese Mädchen qualifizierten sich für das Gaufinale. Am Gaufinale haben die zwei Mannschaften nun im Oktober die Möglichkeit, sich für das Bezirksfinale des Schwäbischen Turnerbundes zu qualifizieren.