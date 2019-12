Turnen und Hüpfen, Tanz und Nikolausbesuch

Kurzweilig und abwechslungsreich ist die gut besuchte Jahresfeier des Feldstetter Sportvereins am Samstagabend in der Delauhalle gewesen. Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vereinsvorsitzende Andrea Mutschler führte Melanie Ruopp als witzige und sympathische Moderatorin durch den unterhaltsamen Abend.

„Ich freue mich riesig, dass es dem Verein gelungen ist, wieder eine Jahresfeier mit vielen verschiedenen Programmpunkten zu organisieren“, eröffnete „Notnagel Meli“ (liebevoller Spitzname, für die hilfsbereite und immer aktive Übungsleiterin) den bunten Showreigen. „Lasst uns zusammen Spaß haben und zusammen feiern, denn wie immer beim Sport gilt: Der Spaß und die Freude sollte an erster Stelle stehen.“

Bambini legen los

Den ersten Auftritt hatten die Bambini, die „Youngstars“ des Vereins, die zeigen wollten, was sie bei ihren Trainern Joachim Schwenk, Markus Wagner und Simon Ruopp alles gelernt hatten. Weiter ging es mit dem Eltern-Kind-Turnen um Caro Stallasch und Klara Meffle und den allerkleinsten Turnern im SVF, allerdings auf der Leinwand. „Die Kleinen schlummern hoffentlich friedlich in ihren Bettchen, so kam Caro auf die Idee, eine Eltern-Kind-Stunde im Video festzuhalten, um auch diese Gruppe teilhaben zu lassen. Ich nenne das genial, innovativ, und mega kreativ“, meinte Ruopp.

Das Kinderturnen von drei bis sechs Jahren, das Turnen fünfte bis achte Klasse und das Turnen erste bis vierte Klasse bestritten den nächsten Block. Eva Maria Harscher, Vera Weisser und Leni Klebba studierten mit ihren Kleinen einen goldigen Tanz der Nikoläuse ein.

Die großen Mädchen um Heike Waldeck und Lydia Schmutz hatten ihren Auftritt selbstständig einstudiert und verzauberten das Publikum zu den Titeln „Dance Monkey“ und „Lean on“. Als sportliche Weihnachtsmänner und Weihnachtsdamen kamen die Grundschüler, die von Heike Waldeck und Moritz Bohnacker trainiert werden. Mit der Verleihung der Sportabzeichen endete dieser Jugendblock.

SVF-Mix im bunten Programm

Beim folgenden Programmpunkt fragten sich die Gäste in der Delauhalle: SVF-Mix, was ist denn das? Meli alias Melanie Ruopp konnte das Geheimnis lüften: „Als es darum ging, für den heutigen Abend einen weiteren Programmpunkt auf die Beine zu stellen, hatten wir die Idee, einen Showtanz einzustudieren und fragten ein paar Leute im Verein, ob sie nicht Lust hätten mitzumachen.“

Aus diesen „Mädels“ entstand die Mix-Gruppe. In kürzester Zeit hatten die Damen einen flotten Showact einstudiert und waren auch sonntags zu den Proben dafür angetreten. „Anneliese rocks Donnawedda“ hieß das Motto und mitklatschen und mitsingen waren ausdrücklich erwünscht. Vor der Pause kam der Nikolaus zu den Kindern und brachte kleine Geschenke für alle mit.

Ropeskipping als Showeinlage

Sportlich machten die Mädels vom Ropeskipping mit ihrem temporeichen Einblick ins Trainingsprogramm weiter. Das Männer-Jumping drückte weiter aufs Tempo: „Männer gegen Frauen“ und zehn Männer gegen drei Frauen trugen den Wettbewerb aus, wobei ein Sieger anschließend jedoch nicht eindeutig feststand. Das Männer-Jumping war im vergangenen Jahr nach dem Auftritt der Damen bei der Jahresfeier entstanden. Zwischenzeitlich trainieren mehr als 20 Männer mit Meli Ruopp. „Und alle hören auf mein Kommando“, meinte sie schmunzelnd.

So auch bei der Zugabe als hüpfende Gummibärenbande: Die „Jumping Queens“, die Damenabteilung der Jumper, durchliefen während ihres Auftritts eine himmlische Verwandlung. Begannen die Damen brav als Nonnen zur Musik von „Sister Act“, so standen sie kurz drauf als verführerische Salsa-Tänzerinnen auf ihren Trampolins. Nach einer weiteren Umkleideaktion in Sekundenschnelle waren die „Queens“ im neonfarbenen Sportoutfit und später sogar noch in schwarzer Sportkleidung als „Cordula Grün“ auf der Bühne. Den krönenden Abschluss der schönen und gelungenen Jahresfeier bildete der launige Auftritt der AH. Als Schuhplattler hatten die Männer einen witzigen Auftritt einstudiert, der zur Zugabe sogar nochmals wiederholt werden musste.

Die Vorsitzende Andrea Mutschler beendete den Abend mit einem Dankeschön an ihre fleißigen Helfer, an das Rasenmäherteam, den Trainern und einspringenden Spielern bei Spielermangel. „Vielen Dank allen für den schönen Abend“, sagte sie zum Abschluss. Sie wünschte allen Mitgliedern frohe Weihnachten.