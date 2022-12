TSV Vereinsmeisterschaften im Tischtennis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nachdem die TT Meisterschaften 2021 coronabedingt nicht ausgespielt wurden, standen dieses Jahr zum Abschluss des Spieljahres 2022 die TSV TT Vereinsmeisterschaften der Herren, Jungen B 19, und der Mädchen auf dem Programm. Bei den Jungen A 19 war dieses Jahr das Interesse nicht besonders groß. Die Meisterschaft fiel ins Wasser und das Team wurde aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. In der Jungen B 19 Konkurrenz traten sieben Spieler an. Im Modus Jeder gegen Jeden musste somit jeder Akteur sechs Spiele bestreiten. Dennis Neuburger war an diesem Tag der beste Spieler, gewann alle Partien und wiederholte seinen Titelgewinn aus dem letzten Jahr und wurde verdient VM 2022. Auf Platz zwei kam Fabio Kissanek, gemeinsame Dritte wurden Timo Schlenk und Philipp Frank.

Bei den Herren der Schöpfung gab es dieses Jahr die geringste Teilnehmerzahl bei einer Meisterschaft. Aus den verschiedensten Gründen hagelte es eine Absage nach der anderen. Somit traten nur acht Herren an. Im Doppelwettbewerb wurden die Paarungen wie immer frei zusammen gelost. Am besten harmonierte die Paarung Kurt Lehner/ Uli Rößler, die alle drei Partien sicher gewannen und verdient die Meisterschaft im Herren Doppel 2022 holten. Mit einer Niederlage und zwei Siegen landete das Doppel Thorsten Schmauder/Reiner Nübling auf dem zweiten Platz. Bei den Mädchenmeisterschaften traten vier Spielerinnen an die Platten. Jede hatte somit drei Partien zu bestreiten. Als Beste erwies sich hierbei Nele Ise, die alle Spiele gewann und sich den Titel 2022 sicherte. Auf Platz zwei kam Rebecca Klaus. Gemeinsame Dritte wurden Alina Pratz und Amelie Wegst. Bei den Einzelmeisterschaften der Herren wurden zwei Vierergruppen ausgelost. Die zwei erstplatzierten kamen ins Halbfinale. Hier spielten dann Jonas Zeifang gegen Thorsten Schmauder 0:3 und Mehmet Karakurum gegen Kurt Lehner ebenfalls 0:3. Die zwei Verlierer der Halbfinales belegten gemeinsam den dritten Platz. In einem spannenden Finale besiegte dann Kurt Lehner mit 3:2 Sätzen Thorsten Schmauder, der somit auf Rang zwei landete. Für Kurt Lehner war es der achte Erfolg im Herren Einzel.

Am gleichen Tag fand dann im Cosy die Weihnachtsfeier der Abteilung statt. Die Titelträger bei den Jungen und Mädchen wurden hier geehrt, bei den Herren findet die Auszeichnung zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Rückrunde startet Mitte Januar 2023.