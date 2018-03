TSV schickt Silheim ohne Punkte heim

Verdient mit 2:0 haben die Fußball-Damen des TSV Laichingen am Wochenende in der Bezirksliga gegen Silheim gewonnen. Ein gelungener Start in die Rückrunde.

TSV Laichingen - FC Silheim 2:0 (1:0); 1:0 Lena Mangold (44.), 2:0 Kaja Schempp (55.).

Zu Beginn der Rückrunde merkte man beiden Mannschaften die fehlende Spielpraxis an. Die Gäste aus Silheim kamen zunächst besser ins Spiel und hatten nach einem Eckball die Chance zur Führung, als Mirjam Schwind gegen Sarah Schönburger glänzend parierte. Mitte der ersten Halbzeit übernahm dann der TSV Laichingen mehr und mehr die Initiative, ohne sich dabei zwingende Torchancen zu erspielen. Als es nach einer torlosen ersten Halbzeit aussah, fiel die überraschende Führung für die Heimelf. Nach einem langen Ball war Claudia Enderle zur Stelle und legte schön auf Lena Mangold zurück, die zum 1:0 einschob. Mit diesem Ergebnis wurden dann auch die Seiten gewechselt.

Nach der Pause ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld, Torchancen waren Mangelware. Immer wenn es von Seiten des TSV Laichingen schnell ging, hatte der FC Silheim Probleme. So auch beim 2:0, als Kaja Schempp nach einem langen Ball mit einem Heber die Torspielerin überwand. Anschließend verwaltete die Heimmannschaft geschickt das Ergebnis und hatte sogar die Chance, noch zu erhöhen. Am Ende blieben die drei Punkte verdient in Laichingen.