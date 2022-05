TSV Mountainbike Nachwuchs erfolgreich in Böhringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendlichen U17 weiblich kämpften unter den Augen des Bundestrainers um Punkte für die Bundesnachwuchssichtung. Als aktuell Zweite in der Bundesdeutschen Rangliste ging Charlotte Weeger als Mitfavoritin ins Rennen. Im kurzen Einzelzeitfahren am Samstag belegte Charlotte den 4. Platz mit nur 2,5 Sekunden Rückstand auf Platz 1. Aus der ersten Startreihe ging es für Charlotte Weeger am Sonntag in das circa 35 Minütige Cross Country Rennen. Charlotte erwischte einen super Start und setzte sich an die Spitze des Feldes. Im Laufe des Rennens bildete sich eine 5-köpfige Spitzengruppe. Im Zielsprint sicherte sich Charlotte Weeger den 3. Platz.

Am Abend maßen sich die ambitionierten Hobbyfahrer im Race-for Two über zwei Stunden. Die TSV Junioren nutzten das Rennen als gute Trainingseinheit. Das Duo Jonathan Frasch / Joshua Reichel erreichte den 4. Platz. Das Duo Noah Reichel / Moritz Röder belegte Platz 10.

Für die Altersklasse U13 und jünger ging es um Punkte im Alb-Gold-Juniors Cup.

U13 weiblich: Lara Bandle freute sich über den 15. Platz.

U11 männlich: In dieser Nachwuchsklasse gingen die meisten Laichinger Sportler an den Start. Finn Laichinger zeigte eine souveräne Leistung. Von ganz hinten startend, setzte er sich zur Mitte des Rennens an die Spitze und freute sich über Platz 1. Nicht minder freute sich Moritz Okle über Platz 11 und Hannes Erz über Platz 24 von 40 gestarteten U11 Sportlern.

Louis Bandle hat sich beim Streckbesichtigen leider verletzt und konnte nicht am Rennen teilnehmen.

In der Klasse U07 standen Mattis Erz und Nino Laichinger ihren großen Brüdern in nichts nach. Mattis freute sich über Platz 10 kurz vor Nino mit Platz 12.