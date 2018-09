TSV-Mitglieder fluten Laichinger Sitzungssaal

Voller geht nicht: Geschätzt knapp 50 Zuhörer haben am Montagabend die Laichinger Gemeinderatssitzung verfolgt (Foto), bei der es um die mögliche Unterstützung des Bundes bei der Sanierung von Laichinger Sportstätten ging.

Dass es von diesem Publikum am Ende der knapp 30-minütigen Sitzung Applaus gab, lag daran, dass sich der Rat einstimmig dafür ausgesprochen hatte, dass sich die Stadt – wie von der Verwaltung vorgeschlagen – offiziell um die Zuschüsse bewirbt. Im besten Fall winken Laichingen knapp fünf Millionen Euro an Bundesmitteln, mit denen die Stadt unter anderem die DSH sanieren und einen Kunstrasenplatz bauen könnte. Die meisten Gäste gehörten augenscheinlich dem TSV Laichingen an. Klappt es mit den Zuschüssen (Entscheidung im Oktober), müsste Laichingen zehn Prozent der Sanierungskosten übernehmen.