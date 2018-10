TSV Laichingen zurück auf Platz eins

Der TSV Berghülen hat den Hauptakt des elften Spieltages der Fußball-Kreisliga B Alb geliefert: Am Sonntag kamen die TSVler nicht über ein 2:2 beim TSV Beimerstetten hinaus. Vorerst zurück an der Tabellenspitze ist der TSV Laichingen durch ein 4:1 gegen den SV Amstetten . Die SGM Nellingen/Aufhausen ist den Laichingern aber dicht auf den Fersen und gewann das Verfolgerduell gegen Stubersheim mit 4:0. Der SV Suppingen vermasselte dem TSV Herrlingen mit einem 1:1 die Spitzenreiterposition, kassierte den Gegentreffer aber erst in der letzten Spielminute.

TSV Laichingen - SV Amstetten 4:1 (1:0). Wieder mit vollem Akku, stand der TSV so sicher wie schon lange nicht mehr und war taktisch bestens auf die schnellen Amstetter Stürmer eingestellt. Die guten Möglichkeiten hatte deshalb nur die Heimmannschaft: Mit einem direkten Freistoß traf Hakan Babaoglu zum 1:0 (14.), auf Treffer zwei mussten die Laichinger jedoch eine Weile warten: Fabian Lehner erhöhte auf 2:0 (55.), ehe Kevin Kneer alles klar machte (70.). Amstetten kam durch Sainey Ceesay nochmals heran (77.), für den Schlusspunkt sorge dann wieder ein Laichinger. Granit Nikqi (90.) traf zum 4:1. Reserven: 4:3.

TSV Herrlingen - SV Suppingen 1:1 (0:1). In einer offenen Partie wurde es bereits nach 20 Minuten und einem Elfmeterpfiff gleich hektisch. Herrlingens Sebastian Nussbaumer scheiterte hier aber an Suppingens Schlussmann Marco Mangold. Herrlingen war kurz geschockt, was der SVS zu nutzen wusste. Markus Burkhardt traf zum 0:1 (24.). Bis zur Halbzeit war Suppingen dem nächsten Treffer der Partie näher, ehe Herrlingen nach der Pause mächtig Dampf machte. Als Suppingens Jens Gutekunst auch noch Gelb-Rot sah (63.), hatte sich Herrlingen den Chancen nach den Ausgleichstreffer auch verdient. Dieser fiel letztendlich etwas glücklich in der 90. Minute durch Salvatore Reina (89.). Reserven: 0:2.

SGM Nellingen/Aufhausen - SSC Stubersheim 4:0 (3:0). 28 Minuten lang passierte so gut wie nichts, ehe Nellingens Björn Preiss die Stubersheimer Abwehr schwindlig spielte und einen lupenreinen Hattrick noch vor der Pause erzielte (28./42./45.). Die SGM konnte sich deshalb auch einen von Nico Böttinger verschossenen Handelfmeter leisten (34.). Stubersheims Andreas Deissenrieder sah in dieser Aktion wegen Handspiels auf der Torlinie Rot. Die Partie war mit dem Halbzeitpfiff gegessen und die SGM hatte fortan leichtes Spiel . Andreas Ziegler traf zum Endstand (61). Reserven: 1:1.

SV Weidenstetten - SV Feldstetten 4:0 (2:0). Schon früh zeichnete sich ab, dass es für den SVF in diesem Auswärtsspiel nicht viel zu holen geben würde. Die Tore von Markus Leibing (26.) und Julian Seemajer (27.) bestätigten dies. Nach dem Wechsel verteidigte Feldstetten besser, fabrizierte aber erneut zwei folgenschwere Fehler. Erneut Leibing (67.) und Max Müller (82.) erhöhten auf 4:0.

TSV Beimerstetten - TSV Berghülen 2:2 (1:1). Nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Tatsache, dass der TSV Beimerstetten nach einer gelb-roten Karte für Sefwan Sabaleman ab der 40. Minute nur noch zu zehnt spielte, zeigte den bösen Fall der Berghüler am Sonntag. Völlig ideenlos agierte der Gast, der zugegebenermaßen im Abschluss neben seinem Unvermögen auch viel Pech hatte. Fabio Lopes brachte Beimerstetten in Front, Bernd Reichmann (21.) glich aus. Nachdem erneut Lopes (55.) und Berghülens Joshua Schmid (81.) die nächsten Treffer beigesteuert hatten, hatte der Gast nochmals die große Chance auf den Sieg. Daniel Dick scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter.

SV Göttingen - SV Ballendorf 0:1 (0:0). 0:1 Florian Wachter (58.).

SV Pappelau/Beiningen - SC Lehr 3:0 (3:0). 1:0 Mike Loser (17.), 2:0 Michael Holl (29.), 3:0 Christian Bellinger (31.).