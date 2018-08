TSV Laichingen weist Ballendorf in die Schranken

In der Fußball-Kreisliga B Alb hat der TSV Laichingen seine weiße Weste auch am zweiten Spieltag gewahrt: Mit 2:0 setzten sich die Laichinger gegen Ballendorf durch. Ihren ersten Dreier heimste auch die SGM Nellingen/Aufhausen ein: Mit 4:3 bezwang sie den SV Pappelau/Beiningen. Lange Gesichter gab es dagegen beim SV Feldstetten beim 1:4 gegen den SSC Stubersheim. Die Partie des SV Suppingen gegen den TSV Berghülen wurde auf den 13. September verschoben.

SGM Nellingen/Aufhauen - SV Pappelau/Beiningen 4:3 (3:1). Einen unnötigen Slalomlauf machte die SGM, bis der erste Dreier der Saison unter Dach und Fach war. Durch Tore von Simon Pfleghar (7.), Christian Gackstatter (39.) und Nico Böttinger (72.) führte sie zwischenzeitlich souverän mit 3:1, von Pappelau war bis auf Jungingers Ausgleichstreffer (34.) zu diesem Zeitpunkt recht wenig zu sehen. Dann aber stellte Nellingen das Spielen ein und fühlte sich zu sicher. Gansenmüller und Bellinger bestraften dies mit den Treffern zum 3:2 und 3:3 (75./78.). Erst jetzt wurde der vorhandene Akku nochmals ganz ausgenutzt: Sven Borst traf in der Schlussminute zum 4:3.

TSV Laichingen - SV Ballendorf 2:0 (1:0). Den Schlüssel zum Sieg war am Ende die Defensivearbeit, die der TSV gegen die Aufstiegsfavoriten aus Ballendorf leistete. Die ansonsten torfreudige Ballendorfer Offensive war am Samstag die meiste Zeit abgemeldet. Dem hingegen konnte der TSV immer wieder Nadelstiche setzen. In der 33. Minute war es dann auch schon soweit, als Granit Nikqi zum 1:0 traf. Nach der Pause entwickelte sich weiter eine offen gestaltete Partie, in der Ballendorf im Abschluss nicht konsequent genug war und Laichingen letztendlich mit einem Schnellangriff die Partie entschied: Marcel Korn traf per Abstauber nach einem Schuss von Nikqi zum 2:0 (78.). Reserven: 3:3.

SV Feldstetten - SSC Stubersheim 1:4 (1:2). 30 Minuten lang war Feldstetten noch Herr der Lage und ging durch Manuel Rösch (30.) in Führung. Als hätte ganz Stubersheim am Sonntag Geburtstag gehabt, verteilte der SVF nun Geschenke in Form von schlimmen Abspielfehlern. Fink (35.) und Fellner (42.) bedankten sich und drehten mit ihren Treffern die Partie. Auf die Beine kam der SVF nach der Pause nicht mehr und traf nicht einmal mehr das leere Tor (53.). Der SSC konterte danach gefällig: Demuth (57.) und Fellner (80.) erhöhten auf 4:1.

SV Amstetten - SC Lehr 5:2 (1:2). 1:0 Frei (11.), 1:1 Droll (17.), 1:2 Reichert (38.) 2:2 Taskiran (45./FE), 3:2 Karaduz (54.), 4:2 Sylai (57.), 5:2 Ceesay (67.). Reserven: 3:2.

Weidenstetten - SV Göttingen 7:0 (1:0). 1:0 Richter (10.), 2:0 Frey (50.), 3:0, 4:0, 5:0 Junginger (70./75./77.), 6:0 Seemajer (86.), 7:0 Frei (89.).

TSV Herrlingen - FC Langenau 1:1 (0:1). Toschützen: Fehlanzeige.