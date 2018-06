TSV Laichingen Sorgenkind, faire SGMMM

Frohe Kunde vom Sportgericht des Fußballbezirks Donau/Iller: Die Vergehen waren in der zurückliegenden Saison deutlich rückläufig. Der Vergleich zwischen 2011/2012 und 2015/2016 zeigt einen signifikanten Rückgang um 25 Prozent.

Die Zahl aller Vergehen in der abgelaufenen Runde ist mit 354 Fällen gegenüber der Vorsaison (407) nicht nur um 53 zurückgegangen, sondern dieser Wert ist mit Abstand der beste, der in den vergangenen 15 Jahren erreicht worden ist. Erstmals wurde die 400er-Marke unterschritten. „Eine erfreuliche Bilanz“, stellt Hans-Peter Füller fest und gibt das Lob an die Vereine weiter. Deutliche Rückgänge gibt es im Vergleich zur Vorsaison beim rohen Spiel von 72 auf 24 Vergehen und bei Tätlichkeiten von 46 auf 32. Allein die Zahl der Unsportlichkeiten ist im Vergleichszeitraum um 29 Prozent auf 113 gestiegen. Beim Blick auf die Ligen stellt man fest, dass in der Bezirksliga eine deutliche Zunahme der Vergehen von 28 (Vorsaison) auf 43 (Spitzenreiter aller Ligen im Bezirk) zu verzeichnen ist. Mit dem Rückgang der Vergehen seien auch die Geldstrafen gesunken. Kassierte im Vorjahreszeitraum der Württembergische Fußballverband (WFV) von den Vereinen im Fußballbezirk Donau/Iller noch 8155 Euro (6105 Euro Verfahrenskosten), so hat sich diese Zahl auf 6670 Euro (5310 Euro) reduziert. 23 Vereine blieben in der zurückliegenden Runde straffrei. Beispielhaft: Senden und Staig gelang dies mit beiden Mannschaften. Zu den Musterknaben gehören von der Laichinger Alb der TSV Berghülen, die SGM Machtolsheim/Merklingen sowie der TSV Blaubeuren II. Zu den genannten Sorgenkindern gehört der TSV Laichingen (9 Vergehen).