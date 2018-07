TSV Laichingen peilt Spitzenposition an

Nach dem achten Rang in der vergangenen Saison wollen die Fußballer des TSV Laichingen in der Fußball-Kreisliga B Alb im Spieljahr 2018/2019 ein Wörtchen im Kampf um die Spitzenpositionen mitreden. Mit dem kompletten Kader der vergangenen Runde, dem neuen Trainer Heiko Schäfer und hochkarätigen Neuzugängen ist den Laichingern einiges zuzutrauen.

Rund sechs Wochen bittet Laichingens Trainer Heiko Schäfer die Kicker des TSV Laichingen zur Vorbereitungsphase für die neue Saison und hat nach der Hälfte der Zeit einige Gründe, um Optimismus zu verbreiten: „Die Jungs ziehen super mit und haben schon in den ersten Testspielen gezeigt, dass sie etwas erreichen wollen.“

So belegte der TSV Laichingen beim Kaiser-Cup in Uhingen hinter dem SV Westerheim Platz zwei und besiegte den A-Ligisten aus Hohenmemmingen mit 3:1. „Im Finale gegen Westerheim gab es zwar eine deutliche Pleite. Aber das ist ok, wenn man sich die Westerheimer anschaut. Für die kurze Zeit sind wir schon relativ weit“, sagt Schäfer, der in die erste Saison beim TSV Laichingen geht.

Weitere Spiele gegen den FC Hüttisheim, den TSV Obere Fils und gegen SV Jungingen II folgen in den kommenden Wochen. Dazu steht ein Trainingslager vor dem Pokalspiel gegen den SV Suppingen an. „Das Trainingslager haben wir bewusst spät gewählt, da wir kurz vor dem Start nochmals intensiv am Feinschliff arbeiten wollen. Die Grundlagen haben wir in den ersten Wochen intensiv trainiert“, sagt Schäfer.

Freuen kann sich der Coach vor allem deshalb, weil die gesamte Truppe aus der vergangenen Saison zusammengeblieben ist. Zudem verstärken Irfan Önlü (FC Blaubeuren), Daniel Kreisel (SV Suppingen) und Hakan Babaoglu (SGM Machtolsheim/Merklingen) das Team. Allen voran soll Babaoglu Goalgetter Granit Nikqi im Sturmzentrum unterstützen, damit die Laichinger noch weniger auf ihren Topstürmer angewiesen sind.

„Insgesamt sind wir im Sturm gut besetzt, was aber das Problem war, waren eindeutig die Gegentore. Da müssen wir daran arbeiten, da wir für das ein oder andere Tor immer gut sind“, sagt Schäfer, der die Laichinger vor allem taktisch auf Vordermann bringen will: „Die Jungs sind fußballerisch und taktisch wirklich gute Kicker. Was sie brauchen sind klare taktische Vorgaben. Wenn wir an diesem Thema dranbleiben und taktisch als Team zusammenarbeiten, können wir etwas erreichen.“

Nach dem letztjährigen Rang acht hat es den Anschein, als könnten die Laichinger in der neuen Saison nochmals einen Schritt nach vorne machen, unter Druck setzen möchte Schäfer das Team jedoch nicht: „Wir haben intern natürlich das eine oder andere besprochen und ich glaube, dass es möglich ist, unter die ersten fünf zu kommen“, sagt Schäfer: „Dazu müssen wir aber einen guten Start erwischen, deshalb ist es für ein klares Ziel zu früh.“ In der ersten Pokalrunde treffen die Laichinger am Wochenende am 4. und 5. August gleich in einem Derby auf den SV Suppingen. „Bis dahin haben wir noch Zeit an einigem zu arbeiten. Ich freue mich auf jeden Fall auf die erste Saison in Laichingen.“