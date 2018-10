TSV Laichingen möchte zurück an die Spitze

In der Fußball-Kreisliga B Alb sind vor dem 14. Spieltag am Sonntag an der Tabellenspitze weiterhin nur minimale Tendenzen zu erkennen. Nach dem Verlust der Tabellenspitze will der TSV Laichingen nun in Stubersheim dreifach punkten. Die SGM Nellingen/Aufhausen hofft in Ballendorf ebenfalls auf einen Dreier. Dranbleiben oder absinken heißt es für den TSV Berghülen vor dem Heimspiel gegen den TSV Herrlingen, während der SV Feldstetten auf den SV Amstetten trifft (Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr). Der SV Suppingen ist spielfrei.

Schwer wog die Enttäuschung beim TSV Laichingen nach dem 1:1 gegen den SV Feldstetten. „Natürlich können wir nicht zufrieden sein“, sagt Abteilungsleiter Granit Nikqi. „Und es ist klar, dass jeder von einer kleine Blamage redet. Aber wir haben das Tor einfach nicht getroffen, wir haben aber bis zum späten Ausgleich nicht aufgegeben. Der Punkt kann uns am Ende vielleicht sogar helfen“, erklärt Nikqi. Am Sonntag gilt es nun in Stubersheim den nächsten Verfolger auf Distanz zu halten. Momentan liegen der SV Weidenstetten und der TSV Herrlingen in der Tabelle vor dem TSV Laichingen.

Für den SV Feldstetten hat es dagegen einfach mal wieder ein richtiges Lokalderby gebraucht, um eine konzentrierte Leistung auf den Platz zu bringen. Der Punkt bringt den SVF zwar nur minimal an den Drittletzten aus Göttingen heran, aber vielleicht geht nun ein weiterer Schub durch das Team von Trainer Ufuk Güner. Am Sonntag hat der SVF den SV Amstetten zu Gast, gegen den er aber nur mit derselben Leistung an einem Punktgewinn kratzen kann.

Wohin soll es für den TSV Berghülen denn nun wirklich hingehen? Diese Frage kann die Mannschaft anhand der Ergebnisse nicht wirklich beantworten. Auf ein Erfolgserlebnis folgte immer wieder eine Enttäuschung. In Weidenstetten am vergangenen Sonntag war die erste Halbzeit der Berghüler gar so schlecht, dass zwei Tore nach der Pause nicht mehr zu einem Punktgewinn gereicht haben. Würde man nun eine bestimmte Reihenfolge der Ergebnisse erwarten, müssten die Berghüler im Heimspiel gegen den TSV Herrlingen nun den nächsten Sieg einfahren. Bei einer Niederlage betrüge der Abstand auf den Tabellenzweiten aus Herrlingen dicke acht Punkte.

Auch die SGM Nellingen/Aufhausen schafft es nicht, eine richtige Serie aufzubauen, auch wenn am vergangenen Wochenende ein deutliches 4:1 gegen den SC Lehr eingefahren werden konnte. Zumindest haben die Nellinger damit weiterhin den Anschluss an das Spitzentrio gehalten. Nun steht für die SGM als Tabellenfünfter das Topspiel der Woche an. Ab 15 Uhr geht es am Sonntag beim Tabellendritten aus Ballendorf um die nächsten drei Punkte.