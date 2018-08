TSV Laichingen holt auswärts Punkt

Der TSV Laichingen hat in seinem Auswärtsspiel in Herrlingen remis gespielt und damit einen Punkt mit auf die Alb geholt. Am Mittwochabend kamen die Fußballer der Leinenweberstadt in der Fußball-Kreisliga B Alb zu einem torlosen Remis beim TSV Herrlingen. Mit dem 0:0 wahrte der TSV seine Spitzenposition und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Beide Teams teilten sich die Spielanteile und auch die Chancen, die sich über die gesamten 90 Minuten ergaben. Während der Gastgeber aus Herrlingen vor der Pause eine Führung verdient gehabt hätte, kamen die Gäste von der Alb nach der Pause zu den besseren Chancen. „Es war ein typisches 0:0-Spiel. Beide Teams hätten noch Stunden weiterspielen können und hätten wohl kein Tor geschossen“, meinte Arkadiens Klakus von der Fußball-Abteilungsleitung des TSV Laichingen nach der Partie. Zuletzt am vergangenen Samstag war der TSV zu einem 2:0-Heimsieg über Fortuna Ballendorf gekommen.

Am kommenden Sonntag, 26. August, haben die Laichinger gleich das nächste schwere Auswärtsspiel vor der Brust. Dann geht es zum FC Langenau. Da möchten die TSV-Kicker zumindest einen weiteren Zähler einfahren, um an der Tabellenspitze weiter mitmischen zu können.