TSV Laichingen hat einiges gutzumachen

Am 19. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Alb steigen auch die SG Nellingen, der SV Feldstetten und die SGM Machtolsheim/Merklingen II erstmals ins Fußballgeschehen im Jahr 2018 ein. Die SG Nellingen will im Derby beim SV Suppingen seinen nächsten Gegner nicht unterschätzen und den ersten Dreier einfahren. Der SV Feldstetten will beim SV Göttingen durchstarten, die SGMMM II empfängt den FC Langenau. Seine Schmach aus dem Hinspiel will der TSV Laichingen im Heimspiel gegen den TSV Beimerstetten aus der Welt schaffen.

Einen Punkt holte der TSV Beimerstetten in dieser Saison und diesen einen Punkt gab ausgerechnet der TSV Laichingen an den Tabellenletzten ab. Das wurmt die Laichingen bis zum heutigen Tag und so soll die Niederlage mit einem Sieg am Sonntag im Heimspiel aus der Welt geschafft werden. Beim 2:4 in Scharenstetten am vergangenen Sonntag präsentierte sich der TSV Laichingen trotz einiger Ausfälle ordentlich, hatte aber in den entscheidenden Szenen die Fehler aber auf seiner Seite.

Nachdem die Partie gegen den SC Lehr aufgrund der Platzverhältnisse in Feldstetten nicht angepfiffen werden konnte, fährt der SV Feldstetten am Sonntag nun zum Tabellendrittletzten aus Göttingen, der nur drei Punkte hinter dem SVF steht. „Wir haben in dieser Woche endlich auf dem Rasen trainieren können, das war ein tolles Gefühl. Die Spieler sind jetzt vielleicht noch motivierter, was uns für das Spiel in Göttingen helfen kann“, sagt Trainer Ufuk Güner. „Wir spielen nun gegen Göttingen und Stubersheim. Diese beiden Spiele werden richtungsweisend sein. Wenn wir beide gewinnen, können wir nach oben schauen. Wenn nicht, geht es in Richtung Tabellenkeller“, fügt Güner hinzu.

Ihr erstes Pflichtspiel im Jahr 2018 bestreitet auch die SGM Machtolsheim/Merklingen II. Nach der desolaten Hinrunde wird man bei der SGM gespannt sein, ob sich die Leistungskurve endlich nach oben richten wird, um den enttäuschenden vorletzten Rang verlassen zu können. Alles andere als leicht wird aber der Auftakt: Zu Gast ist der Tabellenfünfte vom FC Langenau.

Mit der SG Nellingen steigt am Sonntag zudem ein weiteres Team von der Laichinger Alb ins Pflichtspielgeschehen ein. Aufgrund eines Todesfalls beim Sportverein aus Ballendorf musste die Partie am vergangenen Wochenende verschoben werden, sodass die SGN nun das Derby beim SV Suppingen als erste Bewährungsprobe vor der Brust hat. Da die Nellinger Kicker am spielfreien Sonntag mitansehen mussten, wie der SV Scharenstetten und der TSV Herrlingen in der Tabelle an ihnen vorbeizogen, ist am Sonntag nun ein Sieg fast Pflicht.

Unterschätzen werden die Nellinger den SVS mit Sicherheit nicht, auch wenn es für diesen eine 2:4-Niederlage in der vergangenen Woche beim SV Amstetten gab. Ärgerlich war die Niederlage deshalb, weil die Suppinger eine Führung innerhalb von wenigen Minuten aus der Hand und danach das Ruder völlig an die Amstetter abgegeben hatten.