TSV Laichingen hält die Tabellenspitze

Das Gipfeltreffen der Fußball-Kreisliga B Alb zwischen dem TSV Laichingen und dem TSV Herrlingen wollte einfach keinen Sieger finden. Am Ende verteidigte der TSV Laichingen mit einem 1:1 vorübergehend Rang eins, um den er an seinem spielfreien Wochenende am kommenden Sonntag aber zittern muss. Auch das Derby zwischen dem SV Suppingen und der SGM Nellingen/Aufhausen endete mit einer Punkteteilung. Jubeln durfte endlich auch mal der SV Feldstetten, der das Kellerduell gegen Beimerstetten gewann.

TSV Laichingen - TSV Herrlingen 1:1 (1:0). Letzte Minute, letzter Angriff: Nach einer verunglückten Faustabwehr des Herrlinger Torhüters landet das runde Leder auf dem Hartplatz vor Laichingens Granit Nikqi, der zum 2:1 einschiebt. Doch der laute Jubel verstummt relativ schnell, da der Unparteiische zuvor ein Handspiel erkannt haben wollte und dieser den Treffer nicht anerkannte. Dies war die dramatischste Szene in einem Topspiel, das zwei Sieger verdient gehabt hätte. Laichingen war vor der Pause klar besser und ging durch Marius Hörsch per Kopf in Führung (13.). Herrlingen war dafür nach dem Wechsel am Drücker und verdiente sich so den Ausgleich durch Alper Firat (73.). Reserven: 1:1.

SV Suppingen - SGM Nellingen/Aufhausen 1:1 (1:0). Chancenarm und unspektakulär verlief die erste Hälfte, in der das 1:0 durch Jens Gutekunst (21.) der einzige Grund für einen erhöhten Ruhepuls bei den Zuschauern bedeutete. Nach der Pause wurde es hektischer, da jetzt die SGM den Gedanken an eine drohende Derbyniederlage nicht ganz so toll fand. Lange konnte der SVS die vermehrten Angriffe abwehren, aber nur bis zur 89. Minute: Mit einer wunderschönen Direktabnahme traf Patrick Fink zum 1:1. Res.: 5:6.

TSV Berghülen - SV Göttingen 0:0. Göttingen nahm nur sporadisch am Spielgeschehen teil, war aber in seinen Abwehraktionen sehr konsequent. Berghülen hatte gefühlte 80 Prozent Ballbesitz, blieb vor dem Göttinger Gehäuse aber blass. Für die Hausherren bedeutete die Nullnummer damit zwei verschenkte Punkte. Reserven: 4:0.

SV Feldstetten - TSV Beimerstetten 3:1 (2:1). Der SVF hat seine eigene Charakterfrage erfolgreich beantwortet und gewann die Partie am Ende aufgrund des größeren Willens: So trafen Florisch Rösch (45+2) und Jakob Luz (90+2) jeweils in den Nachspielzeiten der beiden Halbzeiten. Ansonsten hatte Feldstetten immer ein leichtes Übergewicht und verpasste einen höheren Sieg. Güray Bastug (3.) traf zum 1:0, Michal Bühler (15.) hatte für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt.

SC Lehr - FC Langenau 2:2 (1:1). 1:0 Droll (19.), 1:1, 1:2 Kadriu (30./64.), 2:2 Hönemann (90.). Reserven: 5:0.

SV Amstetten - SV Weidenstetten 2:0 (0:0). 1:0 Ceesay (69.), 2:0 Taskiran (73.). Reserven: 1:0.

SSC Stubersheim - SV Pappelau/Beiningen 3:2 (1:1). 0:1 Junginger (3.), 1:1 Renz (28.), 2:1 Fink (55.), 3:1 Renz (68.), 3:2 Eckhardt (87.).