TSV Laichingen Abteilung Tischtennis absolvieren drei Partien

Drei Partien musste die TSV TT Abteilung in der letzten März-Woche bestreiten. Die Corona-Saison 2021/2022 endet Anfang April, es gab bekanntlich ja nur eine Halbserie, wo nur die Vorrunden Partien gespielt und gewertet wurden.

Nach dem Meistertitel der zweiten Herren Mannschaft in der Kreisliga A gab es jetzt einen weiteren Titel zu feiern. Das dritte Herren Quartett konnte sich ebenfalls über die (Corona-) Meisterschaft in der Kreisklasse der Saison 2021/22 freuen. Im letzten Match traf man in der Jahnhalle auf den Tabellenzweiten TSV Schelklingen. Nach knapp zwei Stunden stand ein deutlicher 8:2 Sieg auf dem Spielformular. Es war insgesamt der sechste Sieg im sechsten Spiel.

Das erste Doppel ging klar mit 3:0 an den Gastgeber, es spielten Mehmet Karakurum/Dennis Stucke gegen Warynica/Huber. Das zweite Doppel verlor man hingegen knapp mit 2:3. Es spielten hier Karlheinz Lehner/Gerhard Ruopp gegen Schreier/Mattis. Auf Laichinger Seite waren Mehmet Karakurum, Dennis Stucke und Gerhard Ruopp mit je zwei Erfolgen die Garanten für den Sieg. Karlheinz Lehner siegte und verlor einmal. Glatte 12:0 Punkte standen am Ende der Saison auf der Habenseite, Schelklingen schloss mit 8:4 Punkten auf dem zweiten Platz die Runde ab. Eine makellose Leistung der Dritten, die sich auch im Satzverhältnis von 27:11 wieder spiegelt.

Auch in der Pokalrunde läuft es für die Dritte gut. Beim überzeugenden 4:0 Sieg bei der SF Dornstadt zog man ins Halbfinale ein, der Gegner hier steht noch nicht fest. Eine hohe 1:9 Heim Niederlage kassierte die Mädchen Spielgemeinschaft Laichingen/Seißen gegen das starke Team vom SC Berg II. Zum Abschluss der Saison gibt es kommenden Samstag noch zwei Partien. Es spielen Herren I gegen TSV Seißen II und TSV Herrlingen II gegen TSV Jungen II.